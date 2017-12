La fiesta en Infonavit, inédita aportación de dividendo, y por 3.3 millones de créditos en el sexenio

* Navarro y López por Solana en Concanaco y que 2018 está libre del amparo; Tuffic Miguel por Arriola en IMSS; se alista Concamín; Banorte ya sólo mero trámite.mediodía ayer se realizó la 105 Asamblea del Infonavit con una nutrida concurrencia, nada común, y muy en sintonía con diversos anuncios que eran esperados por parte de presidente Enrique Peña Nieto y el director de ese instituto David Penchyna Grub.Por ahí gobernadores, miembros del Congreso como Jorge Carlos Ramírez Marín y Octavio Pedroza; empresarios como Manuel Herrera Vega, Enrique Solana; funcionarios del gobierno federal –José Antonio González Anaya, Alfonso Navarrete Prida, Rafael Pacchiano, Rosario Robles, Mikel Arriola, José Reyes Baeza, Jacques Rogozinski-; y como cabeza de la asamblea Carlos Aceves del Olmo, timón de la CTM y el Congreso del Trabajo.Previo a la llegada del jefe del ejecutivo los miembros del organismo tripartita que ya ha dado financiamiento a 9.8 millones de mexicanos, aprobaron el presupuesto del 2018 y el plan hacia el 2022.Día de fiesta que coincidió con el dato de empleo de noviembre que fue de 133 mil 319 nuevos puestos de trabajo, con lo que en el sexenio se llegó a 3 millones 461 mil empleos. Peña Nieto enfatizó que este número es igual al total generado con Vicente Fox y Felipe Calderón.Cada empleo que se genera, dijo Penchyna, es una responsabilidad con un nuevo derechohabiente. Además el funcionario resaltó la solidez financiera que hoy tiene el Infonavit y el encarrilamiento del rubro de vivienda, cuando en 2012 ese sector estaba en crisis, dado que el modelo se centraba en el número de casas y no en las personas que las habitan.Penchyna oficializó lo que le adelanté. Este año se romperá la meta anual de crecer un 16% la colocación de créditos, al llegar a 509 mil créditos, lo que supone mil 500 hipotecarios cada día.Dijo que la inversión del Infonavit este año será de más de 228 mil millones de pesos, cuando en el pasado se habían invertido un promedio 167 mil millones de pesos.A su vez el mandatario habló de una institución cuyas finanzas están sanas y que opera con eficiencia, en la línea de lo logrado en el IMSS, Pemex y CFE de Jaime Hernández.Para 2018 se espera que Infonavit haya otorgado 3.3 millones de créditos en el sexenio, con lo que ya no serán uno de cada 4, sino uno de cada 3 mexicanos los que se habrán beneficiado con la posibilidad de adquirir una casa.Pero la cereza del pastel fue el anuncio por el propio Peña Nieto de la entrega de un dividendo a los trabajadores, algo inédito en la historia del Infonavit.Será por 16 mil 300 millones de pesos y se repartirá a los 48 millones de beneficiarios. Con ello el rendimiento promedio de la subcuenta de vivienda que está en 5.97%, llegará a 8.3% el año que viene.Como imaginará esto supone mayor masa de recursos para derramar por “la casa de los trabajadores” como definió al Infonavit un eufórico Aceves del Olmo, quien aprovechó para decir que más allá de una eventual cancelación del TLCAN, México seguirá con vida, y que por estos días inician las negociaciones laborales.* * *consejo y no asamblea en Concanaco. El objetivo, como le platicaba, fue recibir las convocatorias de los aspirantes para comandar esa confederación a partir del 2018. Se registró Ricardo Navarro y la otra alternativa recayó en José Manuel López. En Concanaco se dijo que se corrió invitación a Juan Carlos Pérez Góngora para subirse a este proceso, sin obtenerse respuesta. Este último advirtió que esa convocatoria contravendría el amparo que interpuso en enero. Sin embargo la parte legal del organismo coligió que la restricción sólo fue para 2017. Así que tácitamente en marcha el relevo de Enrique Solana.* * *Mikel Arriola Peñalosa está por dejar el IMSS para contender por el PRI a la jefatura de gobierno de la CDMX. La noticia motivó halagos, incluso de exigentes politólogos. Y es que al igual que José Antonio Meade, el funcionario goza de gran reputación. Aparentemente sería mañana cuando se oficialice. El candidato que se anticipa para sustituirlo es Tuffic Miguel Ortega, director general de incorporación y recaudación. Se lo paso al costo.* * *punto para que el jueves se realice en Concamín la asamblea extraordinaria, el consejo y la cena de fin de año. Lo relevante en la agenda será la conformación del comité electoral para relevar a Manuel Herrera Vega. Antes de fin de año quedarán definidos los candidatos que se anticipa serán Gustavo Arballo, aún presidente de la CMIC y que está más que listo, Rodrigo Alpizar que ya superó las reticencias de los expresidentes, Francisco Cervantes del rubro arenero del Edomex y Sergio López de la Cerda del ámbito del vestido. Las campañas ya para enero y febrero.* * *“road show” que realizó en las últimas semanas Carlos Hank González junto con Marcos Ramírez y otros miembros del equipo de Banorte para cabildear con sus socios globales la compra de Interacciones a Carlos Hank Rhon. Ayer se anunció del aval por la asamblea de ese banco con un 71.5% de aprobación. Queda claro que se logró el objetivo. Ya sólo faltan las autorizaciones de SHCP de José Antonio González Anaya y Cofece de Alejandra Palacios, que son de mero trámite. También las auditorías integrales de costumbre. Así que la compra casi lista.