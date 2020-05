La fobia de Chapman hacia los periodistas “incómodos” salió a relucir ayer al solo invitar a conferencia de Japama a los que le aplauden

Pega en el blanco. Dicen que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, dejó políticamente malherido al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Este ya reconoció “su error” de nombrar en su gabinete a personas que no estaban preparadas y que otros se fueron de su gobierno por ladrones y traidores, lo que le salió contraproducente porque lo confesó en el vacío y cuando se lo criticaron los defendió. Incluso, algunos señalaron que aún había en el gabinete gente que no debería estar. Ahora el líder del PAN hace referencia a un asesor jurídico que estuvo en el gobierno de Javier Duarte y su exsuperasesora con sueldo de más de 70 mil pesos al mes y ahora encumbrada en la Japama. A Aguilar no le parece que sigan en su administración y más por la reactivación del escándalo en el que salió a relucir que la funcionaria de Japama aprovechó su posición de directora de Organización y Recursos Humanos de la Caja de Ahorros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para autoprestarse y no pagar más de un millón de pesos. Ahí nomás.



Otro argumento. Evidenciado de que su argumento para rechazar convocar a sesión de Cabildo quedó hecho trizas con sus propias decisiones, el alcalde Chapman está manejando otra justificación. Trascendió que el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, entró en pláticas con los regidores priistas Raúl Cota y pasista Fernando Arce. Dicen que Fierro les comunicó que el alcalde no veía temas importantes para convocar a sesión, y que es probable que el martes ya haya luz sobre esa posibillidad. O sea, la justificación del coronavirus fue puro pretexto, como muchos lo decodificaron desde el principio. Dicen que el fondo es que no se quiere rendir cuentas sobre el hecho de que hayan mandado las cuentas públicas al Congreso del Estado sin pasar por Cabildo, lo que constituye una irregularidad.



Un día sí y otro también. Una vez más el servicio de agua potable volvió a fallar. Si antier fue por la planta de la Comisión del Río Fuerte a causa según por un taponamiento del canal abastecedor, ahora es por problemas de transmisión del agitador central de un módulo de la planta José Hernández Terán. De plano. Este es el servicio de primera que ofreció otorgar Chapman a los mochitenses.



Pura fachada. Como una estrategia de desviar la atención al pésimo servicio que están dando, el secretario Juan Francisco Fierro y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, citaron a conferencia de prensa para dar a conocer que detectaron el robo de agua en una hielería en la colonia Bienestar. Que esto es parte de un operativo, que efectivamente lo pusieron en marcha desde hace mucho y que en su inauguración Chapman quedó en ridículo porque el resultado fue pírrico. Ese tema lo retomaron para decir tal descubrimiento en ¡una hielería! En realidad, el fondo es otro.



De mal en peor. Por cierto, se habla que la fobia del alcalde Chapman hacia los periodistas que exhiben sus errores y excesos se puso ayer de manifiesto. A la conferencia de prensa de Fierro y Blake sólo invitaron a los periodistas que les aplauden, que les festejan hasta lo más absurdo en la toma de decisiones de gobierno. Claro, esto no es gratis. Le meten mano al erario como si tuvieran mucha influencia y cobertura en la sociedad. Ya quedó claro cómo tratan los asuntos importantes, como lo del agua, en el gobierno chapmista. No quieren que nadie los moleste con temas incómodos.



Nuevo aire. El regidor Ramón López Félix anda como niño con juguete nuevo. Tras decepcionado dejar al PT, López Félix consiguió ser el coordinador de Morena en Cabildo. ¿Le irán a hacer caso los otros dos regidores morenistas?