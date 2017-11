La foto de Margarita, Mancera y Moreno Valle

El viernes pasado se publicó la foto de Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle reunidos en un café. La foto en cuestión tiene, me parece, tres lecturas.

1. los damnificados de Ricardo Anaya. Estoy casi seguro (subrayo el “casi” porque en política las cosas no son definitivas hasta que son) que el candidato presidencial del PAN a la Presidencia será su dirigente nacional. Desde que tomó posesión de este puesto en 2015, el joven político se ha dedicado en cuerpo y alma a un solo objetivo: agandallarse la candidatura presidencial. No ha dejado cabo suelto en este proyecto. Se encargó de llenar de anayistas en las estructuras nacional, estatales y municipales de Acción Nacional. Se apropió de todos los spots de radio y televisión para darse a conocer al electorado. Premió a sus aliados y marginó a sus adversarios. Rompió la buena interlocución que tenía con Peña Nieto en el entendido que había llegado el momento de enfrentarse a un gobierno muy impopular y su partido, el PRI, el más rechazado por la ciudadanía.

Anaya ha hecho todo por quedarse con el hueso de la candidatura presidencial. No lo va a soltar cuando está a punto de oficializarse. Margarita Zavala lo entendió y, por eso, renunció al PAN para lanzarse como candidata independiente a la Presidencia.

En la ruta panista, a Anaya le queda “cepillarse” (López Obrador dixit) al otro panista que quiere la candidatura: Moreno Valle. La semana pasada, el ex gobernador de Puebla se la pasó en los medios exigiendo que se abriera el proceso de selección del candidato presidencial. Ya parece que Anaya aceptará. Si no dejó pasar a Margarita, que era su rival más fuerte, mucho menos cederá con Moreno Valle.

En su estrategia para ser candidato presidencial y ganar la elección, Anaya realizó otra jugada interesante: la conformación de un Frente electoral con el PRD y MC. Esto le permitió, por un lado, dilatar la decisión de cómo el PAN elegiría a su candidato presidencial y, por el otro, integrar a dos partidos más cuyos votos podrían ser decisivos en el resultado final de la elección.

El problema es que el PRD tenía a sus propios suspirantes presidenciales. Dos no tenían muchas posibilidades: Silvano Aureoles y Graco Ramírez. El único con fuerza era el jefe de gobierno de la CdMx. Oh sorpresa, Mancera ahora está pidiendo lo mismo que pidió en su momento Margarita y lo que demanda Moreno Valle, es decir, que el Frente decida la candidatura presidencial por un método más democrático (elección primaria o encuestas).

Si el pasado nos permite predecir el futuro, pues Anaya tampoco va a dejar pasar a Mancera. Como en la conocida coplilla infantil, él va cantando “Voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito”. Por tanto, mi primera lectura de la foto del viernes, es que ahí tenemos, reunidos, a los damnificados de Anaya. Los que tuvo y tendrá que “cepillarse” para conseguir su objetivo, lo cual nos lleva a la segunda lectura:

2. ¿Será el fin del Frente? Al dejar Anaya tirados a los tres M (Margarita, Mancera y Moreno) en el campo de batalla, corre el riesgo que el Frente del PAN con el PRD y MC colapse. Al momento de escribir estas líneas, el PRD seguía discutiendo si se unía o no al Frente. Supongo que Anaya y la líder perredista, Alejandra Barrales, están negociando con Moreno Valle y Mancera para ver qué les pueden dar a cambio de aceptar que el dirigente panista sea el candidato presidencial. Por lo pronto, los dos mencionados enviaron un mensaje muy elocuente con la foto: “si no nos ponemos de acuerdo, nosotros tampoco apoyaremos a Anaya en 2018, tal y como decidió hacer Margarita”. Lo cual nos lleva a la última lectura de la foto.

3. Las estrellas se les siguen alineando al PRI. El partido del gobierno tiene una estrategia electoral muy clara: que la elección del 2018 se polarice entre AMLO y el que pueda ganarle a AMLO. Los priistas quieren tomar esta posición. Para ello, tienen que lograr que, cuando empiece la campaña, ellos salgan en el segundo lugar en las encuestas y el Frente en tercero. La renuncia de Margarita al PAN ya les dio una primera ayudadita. Si aparece en la boleta como candidata independiente, aún más. Si los otros dos damnificados de Anaya (Moreno y Mancera) también se salen del Frente o lo sabotean desde dentro, esto fortalecería al PRI.

Anaya corre el riesgo de conseguir su objetivo (ser el candidato presidencial) pero a un precio muy alto (no ganar la elección). Por eso, al ver la foto de las tres M, percibo un fantasma detrás de ella. Otra M: la de Roberto Madrazo.