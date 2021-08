La fragilidad de la vida

Hace no muchos días, una amiga se acercó a mí para contarme una historia de esas que deja un agujero en el corazón e invita a la reflexión. Cuando ella cursaba la universidad, una de las personas que siempre hizo de su soporte fue una de sus maestras de la carrera que ella estudiaba. La maestra siempre creyó en ella. Le dio asilo en su hogar, apoyo económico, moral y cariño en grandes cantidades. Le ayudó a florecer, como campo en plena primavera.

Mi amiga concluyó la universidad, en gran parte gracias a aquella maestra que fue su cimiento. Día a día recordaba a aquella gran mujer y se decía “tengo que hacer algo sorprendente en agradecimiento a todo lo que ella hizo por mí, quiero pararme frente a ella y que escuche todo lo que significa para mí, pero no puede ser solo tan “simple”, tengo que planear algo extraordinario”.

Los años pasaron y no lo hizo, tal vez por decidia, miedo o por el “pretexto” que no se le ocurría algo lo verdaderamente fantástico para ella.

Ríos sin mar brotaban de sus ojos, mientras me decía:

- No lo hice, y nunca lo haré.

- Aún puedes hacerlo, yo te ayudo a planear algo extraordinario.

- No, hace apenas unos pocos días me dieron la noticia de que mi bondadosa maestra había fallecido a causa del covid-19.

Latigazos de escalofrío recorrieron mi carne.

- Lo siento…

- Ahora lo entiendo, en realidad no tenía que hacer nada extraordinario, solo debía ir a su casa y dejar que mis sentimientos hablaran por sí solos, sé que eso habría bastado para llenar de amor el corazón de aquella maestra, ahora nunca podré hacerlo.

Esto me llevó a pensar cuan frágil es la vida y cuan cobardes somos.

Asumimos tener la vida comprada, cuando la vida es efímera.

He escuchado a personas decir, “estoy enamorado, pero le diré cuando sea el momento correcto”, no hay un momento adecuado, si el amor corre en tus venas, corre y exprésalo.

Los sueños anhelados a veces no ocurren, y siempre decimos “lo que tiene que ser, será”, pero si no haces nada por ese sueño, nunca será.

Los inviernos pasarán y los días se irán en promesas que nunca se van a cumplir.

Di “te quiero” a las personas amadas.

Búscale sentido a tu vida.

Acepta esa salida con amigos.

Mándale esa canción que te recuerda a ella.

Contesta esa llamada.

Ámalo como si lo fueras a perder.

Abro la galería de mi celular y me encuentro con fotos de momentos que no se repetirán.

Personas que tal vez nunca volveré a ver, y amigos que se olvidarán de mi nombre; un día nos encontraremos en la calle y solo nos sonreiremos a la distancia.

Miro las instantáneas en mi pared y siento que no disfruté el momento como se debería, no reí lo bastante fuerte, tal vez solo pensaba que ya quería ir a casa, no besé con tanta fuerza, no lloré con el alma.

Balas de culpa.

Ahora te pregunto, ¿Qué es eso que al pensar que tienes que hacerlo una serpiente de hielo recorre tu espalda?

Deja de leer esto y hazlo.

Vacía tu alma de miedo, culpa y dolor.