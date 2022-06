Muy buenos días.

Había una madre que no sabía decir no a su hijo.

Como no podía soportar sus quejas, berrinches y confusión, quería satisfacer todas sus necesidades y exigencias. Pero no siempre podía hacerlo y para evitar conflictos, hacía promesas que no podía cumplir. Tenía miedo de frustrar a su hijo. Esta madre no sabía que la frustración es importante en el proceso de formar la personalidad.

Quienes no aprenden a lidiar con la pérdida y la frustración, nunca madurarán.

La madre evitaba conflictos momentáneos con su hijo, pero no sabía que estaba tendiéndole una trampa emocional.

¿Cuál fue el resultado? Este hijo perdió todo respeto por su madre. Comenzó a manipularla, a explotarla y a discutir intensamente con ella.

Es una historia triste, porque el hijo solo valoraba a su madre por lo que ella tenía y no por lo que ella era.