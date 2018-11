La fuerza del Ejército

Impresionaron. Surcaron los aires en aviones y helicópteros, y por tierra exhibieron poder con sus potentes carros, armas, equipo y perros adiestrados. Mostraron fuerza y quedó evidente que el gobierno tiene un brazo firme en el Ejército.

La avenida Álvaro Obregón, arteria vial principal de la ciudad, fue el escenario del desfile militar que realizaron más de 3 mil elementos que a partir de ya harán trabajos de seguridad en el estado y que estarán resguardados en las recién estrenadas instalaciones en El Sauz, inauguradas el pasado martes por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los espectadores del desfile disfrutaron del evento. Todos tomando fotos, video, haciendo transmisiones en vivo, alimentando los grupos de redes sociales, donde fue tema de conversación. “Si el 20 de noviembre ya pasó”, más de algunos comentó en los chats.

Fue un gran espectáculo militar, y se espera que el objetivo se cumpla, que no es el de propiamente mostrar fuerza, sino dar resultados y coadyuvar a brindar paz y seguridad. De nada sirve un arma si no se sabe usar, y saberla usar no significa jalar el gatillo: es aplicar la inteligencia para saber cuándo y ante quién usarla.

Pero, de entrada, este reforzamiento militar manda una señal de que se tiene el deseo de hacer que las cosas cambien. Que así sea, por el bien de todos nosotros.