“La fuerza, y sólo la fuerza, es la manera de tratar con Israel”, declara Anwar Sadat

Historia En El Debate

16 de octubre de 1971

Motín en la UAS. Una turba de estudiantes irrumpió violentamente en las aulas del edificio central de la UAS y desalojó a los que ahí estudiaban junto con los maestros, después de haber chocado con un grupo antagónico, choque en el que hubo por lo menos tres heridos a navajazos. Previamente, un grupo de alborotadores la emprendió contra universitarios que celebraban un mitin en repudio a los bochornosos sucesos donde fue insultado el ministro de Educación. En la trifulca salieron a relucir armas blancas, resultando tres estudiantes heridos.

30 aulas al año demanda Ahome. Para atender las necesidades anuales en cada ciclo escolar, es preciso construir por lo menos 30 aulas, independientemente de las ampliaciones a las escuelas ya construidas, reparaciones, etc. Esta estimación se hace con base en el incremento natural de población escolar; sin embargo, deben tomarse en cuenta las explosiones demográficas en zonas que están en franco desarrollo, tal es el caso del Valle del Carrizo, señaló el Comité del Programa de Construcción de Escuelas.

Sadat visita Moscú.Moscú. El presidente egipcio Anwar Sadat visitó al Kremlin en donde declaró que “la fuerza, y sólo la fuerza, es la manera de tratar con Israel”. Sadat se entrevistó con el secretario general del Partido Comunista, Leonid Breznev, con quien tuvo un prolongado almuerzo de dos horas junto con el primer ministro Alexei Kosygin. El primer magistrado egipcio adoptó una postura muy enérgica desde el principio mismo de sus conversaciones con los líderes soviéticos.

Israel, afirmó Sadat, ha rechazado toda iniciativa de paz formulada por Egipto y todavía permanece en las tierras tomadas a los árabes en la breve guerra de junio de 1967. "Nosotros procedemos bajo la convicción de que la fuerza es el único método de ejercer presión sobre Israel y liquidar la agresión contra nuestras tierras. Israel es un nido de agresiones creado por el imperialismo en suelo árabe", añadió Sadat.

Comulga por vez primera Flory Fitch. En la parroquia del Sagrado Corazón se celebró solemne misa en la que recibió la hostia consagrada la pequeña Flory Fitch Encinas, hijita de los señores Gustavo Fitch y Selma Encinas de Fitch. En calidad de padrinos acompañaron a Flory el doctor Juan Guillermo Fitch y la señorita Norma Yolanda Fitch, quienes la guiaron en sus oraciones durante el desarrollo del Santo Oficio. Más tarde, los familiares e invitados disfrutaron de una espléndida recepción.

16 de octubre de 1996

No se sabe si hay “lavado” en actividad transportista. No se puede tener un control de las inversiones realizadas en la actividad del transporte, por lo que es difícil saber si hay “lavado” de dinero en este sector. El subdelegado del Autotransporte, Julio Angulo, descartó la posibilidad de investigar a aquellas empresas que ofertan el servicio a un precio por debajo del promedio, ya que la mayoría de las veces se trata de operaciones tendientes a recuperar cuando menos los costos de operación, ya que son unidades que trajeron carga y no quieren regresar vacíos.

Empresas de telefonía contra la piratería. México, D.F. Las compañías de telefonía celular afirman que la piratería les causa pérdidas millonarias, pero confían en que la adopción de nuevos sistemas de cobro y sanciones penales contribuyan a erradicarla. La piratería en la telefonía celular es perpetrada mediante la llamada técnica de clonización, que permite a los infractores intervenir y utilizar frecuencias ajenas sin pagar, cargando la cuenta al usuario legítimo que resulta lesionado económicamente.

Canadá contará con “ley antídoto”. Ottawa. Antes de concluir noviembre se contará con una legislación antídoto contra la ley estadounidense Helms-Burton, que permitirá al país adoptar medidas contra quienes penalicen a canadienses que inviertan en Cuba. La Helms-Burton permite a los estadounidenses demandar ante tribunales de su país a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen cubano y negarles a los ejecutivos y sus familiares afectados la entrada al territorio nacional.