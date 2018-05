La furia vizcarrista se vuelve a desatar, y otra vez por Malova

Adiós, Enrique; sorpréndeme, René, diremos sobre el relevo en el CEN del PRI, parafraseando el clásico hashtag tuitero de cada fin de mes e inicio del otro. Desde febrero, Enrique Ochoa Reza dejó de ser, en los hechos, el presidente nacional del tricolor; era el secretario de Organización, Rubén Moreira, quien llevaba a cabo la operación política en todo el país.



Es evidente que Moreira no lo ha hecho tan bien como para ascender, como se esperaba, a la presidencia de su partido. José Antonio Meade continúa su tendencia a la baja. Ricardo Anaya subió; vaya, hasta Margarita y el Bronco subieron. En cuanto a Andrés Manuel López Obrador, como es sabido, hace tiempo que rompió su techo. El único que baja es Meade.



Tal vez por ello, más que un cambio de líder del partido, Meade pedía un relevo de su coordinador general de campaña. De allí su insistencia en darle una salida digna a Aurelio Nuño (a quien EPN quiere como a un hermano) nombrándolo presidente del PRI, y así dejar su lugar a un mejor estratega.



Igual que los empresarios abandonaron a Meade para buscar un «plan B» que sea su salvavidas en el gobierno que encabezaría AMLO, los grandes jerarcas del PRI también buscan, cada uno por su lado, acomodar el cuerpo ante lo que parece inevitable: la victoria en las urnas de López Obrador como el próximo presidente de México.



El proyecto del bloque PRIAN-chiquillada-independientes con un solo candidato se cebó al hacerse público. Sostenemos que sigue en posibilidades de llevarse a cabo, pero de manera soterrada, lo que solemos llamar «el voto útil»; pero ayer el inventor de ese término (en 2000, con Fox) Jorge Castañeda, admitió que ni así les alcanza para remontar la fuerza de AMLO. Y mire que Castañeda es el coordinador de campaña de Anaya.



¿Le servirá al PRI la llegada de René Juárez? No le sirvió como coordinador de la campaña de Meade en la cuarta circunscripción (CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala), el cargo que ocupaba desde febrero. Más bien creemos que llega para servirle a Peña en la transición del mando de la República: es uno de sus hombres cercanos y considerado un político de línea dura. El otrora «partidazo» requerirá tener los pantalones bien fajados frente a un presidente como AMLO.



Mientras tanto, en Sinaloa, el PRIAN y el PRIMOR no se mantienen quietos...



TIP. Este es un servicio social: a todos aquellos candidatos independientes que se gastaron la poca a mucho lana que tenían en andar recolectando firmas y hoy ya no saben cómo le van a hacer para la campaña, les tenemos buenas noticias.



De muy buena fuente supimos que Jesús Vizcarra Calderón, con ese corazón tan grande que no le cabe en el pecho, anda apoyando a cuanto candidato independiente se lo pida.



Los malpensados dirán que lo hace como parte del «fuego amigo» que trae contra el PRI desde el día que Meade llamó «hijo pródigo» a Mario López Valdez, y que estalló la semana pasada, cuando el carismático exgobernador que le ganó la elección en 2010 se integró a los trabajos de campaña del PRI.



Dicen que Vizcarra la agarró contra todos, desde Enrique Peña hasta Quirino Ordaz, pasando por Meade y los candidatos locales. En realidad, quien movió los hilos en los altos mandos para que Malova apoyara al PRI en la entidad fue Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la campaña presidencial del tricolor en la primera circunscripción, a la que pertenece Sinaloa. Esto como consecuencia de que el coordinador estatal Jesús Aguilar Padilla fue sorprendido apoyando a AMLO, vía Joel Valenzuela (Jova). Recordemos que Manlio es el jefe político de Malova, quien por respeto a Quirino se había mantenido totalmente alejado de la vida política del estado.



Por lo pronto, que les aproveche a los morenistas, frentistas, independientes y a todo aquel candidato que huela a anti-PRI: allí está Vizcarra «para ayudar a la gente».