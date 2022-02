La gente da lo que tiene

audima

En días pasados, circuló una imagen de una madre de familia cuando llevaba a su pequeño a la escuela. Su vestimenta generó controversia. No importó otra cosa. Si llegaron a tiempo, si el niño venía desayunado, si habían cumplido con las tareas, si tomaron la decisión de llevarlo de manera presencial; todo se opacó por las opiniones mal intencionadas. Alguien decidió que no estaba bien su vestuario y se tomó la molestia de sacar su dispositivo y tomarle una imagen. Pero no quedó ahí, esa persona la presentó ante autoridades educativas para quejarse y, quizá, hasta dentro de sus propias redes sociales.

Cuando una persona habla mal de otra, expone más de ella misma que de quien se está refiriendo. ¿Qué fue lo que esa persona vio en esa madre que la hizo reaccionar así? ¿A qué le tuvo miedo?

Probablemente se sintió engrandecida, quizá recibió comentarios apoyando su sentir, pero nunca se puso a pensar si lo que hizo estuvo bien. Nos encanta criticar sin conocer el trasfondo, no hay empatía ni consideración alguna. Es lo mismo en la escuela o en el trabajo, al que vemos diferente lo señalamos y lo hacemos a un lado.

¿Cuál fue la respuesta de la madre expuesta? Un agradecimiento por las palabras de apoyo y comprensión de sus seres queridos y cercanos. En ningún momento se rebajó al nivel de la acusadora a hacerse de palabras, no necesitó defenderse. Señaló lo incorrecto de exponer a su hijo de 4 años (algo en lo que estoy muy de acuerdo) porque el pequeño no tiene nada qué ver en este enredo.

Este es un claro ejemplo de cuando alguien te da un regalo que no quieres, ¿a quién pertenece ese regalo? A la persona que lo está dando. Y eso fue lo que esa madre hizo, rechazó la negatividad con la que fue bombardeada y se quedó con lo que vale la pena, con los comentarios positivos y que apoyaban su personalidad.

Este mismo planteamiento debemos tenerlo presente cuando vemos que alguien nos está dando cosas que no nos sirven o que no nos ayudan. La gente da lo que tiene. Es difícil entender el proceder de algunas personas cuando tienen acciones que no van con nuestros ideales.

Por eso es importante aprender a luchar las batallas que nos corresponden, lo que está de nuestro lado, en nuestra trinchera. Jamás vamos a cambiar el pensar o proceder de otra persona, no podemos controlar lo que dice o lo que hace, pero sí lo que nosotros decimos, sentimos y recibimos.

Hay que evitar engancharnos con lo que nos digan y que nos hagan daño; hay que aprender a soltar esos sentimientos de querer seguir sufriendo porque no avanzamos. Aprendamos a elegir las batallas que nos corresponden y permitir que todo fluya para no contaminarnos.