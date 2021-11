La glorieta

Nuevo líder sindical en la sección 27. A pesar de la protesta del profesor Carlos Rea y su grupo de simpatizantes, Genaro Torrecillas López rindió protesta este martes como nuevo secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en conocido hotel de la capital sinaloense, ante el representante nacional del sindicato, Gustavo Michua y Michua. Sin embargo, la tarea no será fácil ahora como relevo de Edén Inzunza, pues a pesar de haber ganado con casi el 48 por ciento de los votos, el gremio magisterial adherido a esta sección sindical está fracturado, pues una parte importante que simpatiza de los otros excandidatos, acusan que hubo trampas en la elección del pasado viernes y que mañosamente dejaron a muchos trabajadores por fuera del padrón. Torrecillas, quien adelantó que en su gestión se garantizará la democracia y la autonomía del sindicato, estará en el cargo hasta el 8 de noviembre de 2025.

Piden orden en el penal. Nuevamente el diputado local morenista, Pedro Alonso Villegas Lobo, denunció que la situación de violencia, sobornos y otras actividades ilícitas de mayor gravedad al interior del penal de Aguaruto podrían desencadenar en cualquier momento un estallido que genera no solo mayor violencia sino la posibilidad de una fuga como las que ya han ocurrido, por lo que pidió al secretario de Seguridad Pública en la entidad, al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo meter orden al interior y cambiar al actual director, pues considera que el funcionario es insostenible luego de los últimos hechos violentos, como aquella fiesta que se salió de control y dejó tres personas muertas o el asesinado a golpes recientemente. Incluso el diputado le manda preguntar a Cristóbal, que si qué está esperando para actuar.

Se quedan sin uniformes y útiles escolares. Más de 125 mil alumnos del nivel básico en Sinaloa se quedaron sin recibir sus uniformes, calzado y útiles escolares gratuitos, denunció ayer el diputado pasista y presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Gene René Bojórquez Ruiz, quien atribuyó lo anterior al cierre del programa por el cambio de gobierno estatal, por lo que solicitó la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya para que se otorgue una prórroga y se pueda reabrir y extender el plazo de este programa. Y aunque el legislador hizo este pronunciamiento a raíz de una denuncia de la sociedad de padres de familia de la Secundaria Técnica No. 90, del sector Santa Fe, también es cierto que muchos padres y madres de familia no acudieron en tiempo a recoger el beneficio, y así lo reconocieron los propios textileros y demás proveedores, quienes una y otra vez hicieron el llamado a la ciudadanía a aprovecharlo. Y es muchos no pensaron que poco a poco se empezara a normalizar el regreso a clases presenciales, y hoy que es prácticamente un hecho, requieren los apoyos.

Dámaso, el primero en comparecer. Será Dámaso Castro Zaavedra quien inicie las comparecencias este día en punto de las 11:00 horas en el Congreso del estado de Sinaloa, para después darle el turno a la jueza en retiro, Sara Bruna Quiñónez Estrada, y que cierre la abogada Claudia Zulema Sánchez Kondo. De entre ellos tres, el jueves surgirá el próximo o próxima fiscal general para los próximo siete años. El grupo parlamentario de Morena ya advirtió que votarán en bloque por el que consideren el mejor perfil, mientras que el grupo del PAN dijo ayer que aún no sabía por quién votarían. Toda la atención estará centrada hoy en el Congreso.

Ayuntamiento y su Buen Fin. El gobierno municipal anuncio que desde hoy y hasta el 16 de noviembre, habrá promociones en el pago de impuestos y multas. La tesorera, Issela Guillermina Soto, confirmó ayer que los descuentos en multas y recargos serán del 100 por ciento en pagos de impuestos como el predial, mercados, vía pública y pavimentación; sin embargo, en el caso de las multas de tránsito, los descuentos serán solo del 50 por ciento, pero el beneficio solo será válido pagando directamente en caja del Ayuntamiento.