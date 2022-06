La Glorieta

audima

YA SE VENÍA VENIR, era por todos conocido que el Partido Sinaloense buscaría tener el control del Ayuntamiento a través de la síndica procuradora ante cualquier eventualidad que le ocurriera al alcalde Jesús Estrada. Sin chistar, el ahora presidente con licencia aceptó que María del Rosario Valdez fuera la alcaldesa provisional, por el gran compromiso que tiene con Héctor Cuen Ojeda, por el apoyo que le brindó durante la reelección. En el mismo partido de Morena temían perder Culiacán debido a la mala reputación. Si no hubiera sido por los votos del PAS, Estrada no habría llegado a la presidencia.

FUERTES DECLARACIONES hizo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro a través de sus redes sociales y pidió a la población de Culiacán que no dejen que quiten a la alcaldesa Rosario Valdez, con lo que dejó en claro que solicitó licencia para poder dejarla a ella y no permitir que los diputados eligieran a su sustituto en caso de ser desaforado. Volvió a acusar al gobernador de querer hacerle daño y de que podía meterlo preso o darle un balazo. Pidió a Rubén Rocha no crear terrorismo en el Ayuntamiento ni en sus funcionarios. El alcalde con licencia pide dialogar, pero cada vez que se refiere al gobernador; al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro, lo hace llamándolos delincuentes y terroristas. Los acusa de querer quitarlo del medio porque no los deja hacer negocios, pero nada de esto lo ha denunciado ante la autoridades, por lo que quedan como dimes y diretes. Algo que sí ha logrado Estrada Ferreiro es tener audiencia en redes. Ayer, más de 800 persona lo veían.

BUEN TRABAJO hizo el embajador Quirino Ordaz Coppel ante el rey Felipe VI, quien le dedica 17 minutos a los mandatarios y embajadores, pero a Ordaz le dedicó 43 minutos. El exgobernador aprovechó y le comentó que era de Sinaloa, le habló de las bondades del estado y la potencia turística de Mazatlán a nivel internacional. También le expuso que Sinaloa ha sido estigmatizado por la violencia, pero que cuando fue gobernador no trajo un equipo de seguridad sofisticado. Invitó al rey a que visite el puerto de Mazatlán. El rey escuchó todo con mucho interés, por lo que Quirino hizo muy bien su papel como embajador. Al exgobernador, dos eventos le han marcado su vida: uno fue cuando dio el primer grito de Independencia en el Palacio de Gobierno y, el otro, cuando el carruaje del rey llegó por él a la Residencia de México para llevarlo al Palacio de Santa Cruz Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).

DE NUEVA CUENTA, QUEDA MAL. Otro tache para Rosa Icela Rodríguez Velázquez en el caso de Luis Enrique Ramírez, ya que ayer dijo que los presuntos asesinos del periodista estaban detenidos, lo cual fue desmentido de manera inmediata por la Fiscalía Estatal. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, semanas atrás ya había sido desmentida por la Fiscalía estatal cuando a nivel nacional dijo que se habían girado órdenes de aprehensión contra los presuntos asesinos. Ayer, la funcionaria federal se retractó de las detenciones, pero su credibilidad quedó por los suelos.