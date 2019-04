La gran comilona. ¿Cuál es el beneficio que le deja a Mazatlán, gastar del erario 100 mil pesos para que los diputados federales se complazcan comiendo pescados y mariscos de esta entidad en una muestra gastronómica ofrecida por el gobierno morenista de Luis Guillermo Benítez Torres? ¿Acaso los legisladores promoverán los destinos de la entidad o generará programas para incentivar la afluencia turística? Esas son las cuestiones que los funcionarios municipales no han sabido responder a la prensa, luego que se anunciara el evento que se ofrecerá hoy a las 13:00 horas en el Congreso de la Unión. Ahí estará el alcalde porteño y una amplia comitiva de restauranteros, hoteleros quienes, según la administración municipal, financiará en mucho el costo de esa comilona.

Notificaciones. Tras la maratónica jornada del jueves en el Congreso del Estado, donde se aprobó dejar sin efecto el nombramiento de Héctor Samuel Torres Ulloa como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, el Legislativo estatal ya notificó al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al Ejecutivo estatal y a los dos involucrados en el caso, Lucila Ayala y Héctor Torres, del acuerdo aprobado por el Congreso. Ahora solo es cuestión de que transcurran los tiempos y de que los magistrados del Tribunal analicen el documento enviado por el Poder Legislativo y la solicitud de aclaración que solicitó Torres Ulloa para dar una resolución definitiva. El magistrado destituido anunció que defenderá sus derechos, porque asegura que han sido violentados; y mientras tanto continuará con su trabajo normal en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Para labores. De nueva cuenta, trabajadores sindicalizados del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad y de la Dirección de Vialidad y Transporte pararon labores ayer en la Unidad de Servicios Estatales porque no les han pagado el bono compensatorio. El paro fue por una hora, pero los burócratas amenazaron con extenderlo a un día completo si no llegan a un acuerdo y las autoridades estatales no hacen un compromiso para cubrir de inmediato ese pendiente que tienen con ellos. Pero la medida de presión tuvo resultados positivos, y ayer mismo por la mañana les comenzaron a pagar y se hizo el compromiso de no volver a retrasarse en los pagos. No es la primera ocasión que los empleados de base paran labores por adeudos de bonos o complementos, y esta nueva protesta ocurrió dos días antes de la celebración del Día del Trabajo; y a tres de la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), en donde el dirigente Gabriel Ballardo Valdez habrá de rendir cuentas ante la base trabajadora por un año más al frente de la organización.

Otro abono. Poco a poco, pero el Gobierno del Estado ha bajado la deuda que tenía con la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y antes de salir de vacaciones depositó 30 millones de pesos. De acuerdo con el dirigente sindical, Fernando Sandoval Angulo, el Ejecutivo estatal ha mostrado disposición de cumplir con los compromisos pactados con la organización sindical. Hay que recordar que, en el inicio de este ciclo escolar, los maestros agremiados al SNTE 53 pararon labores por un fuerte adeudo que tenía el Estado con ellos, y posteriormente se llegó a un acuerdo que poco a poco se ha ido cumpliendo.

Boicot. La crisis al interior del PAN se agudiza, y el inicio del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal y los 18 Comités Municipales ha sido atropellado, porque primero se intentó boicotear la sesión del Consejo Estatal, donde se aprobó la convocatoria para renovar las dirigencias en Sinaloa. Y a esto hay que sumarle la guerra interna que ha encabezado el presidente del PAN Culiacán, Adolfo Beltrán Corrales, contra el dirigente estatal, Sebastián Zamudio Guzmán. Así las cosas en el partido azul en Sinaloa, y el proceso interno apenas inició.