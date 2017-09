La gran pifia del gobernador

El pasado sábado en el Tercer Piso se concretó una de las peores decisiones de la actual administración, es más, podría ser el error más grave que han cometido.

Hablamos de la designación de Homobono Rosas Corrales como coordinador de asesores. Con esto se mandan dos mensajes graves: primero, en tiempos electorales escogen a un economista del PRI con opiniones evidentemente anti-Meade; y segundo, representa un peligro para el sector empresarial, ya que fue de los asesores en uno de los golpes más grandes en contra de empresarios sinaloenses, el aumento al impuesto sobre la nómina.

En la clase política hay un solo comentario, la designación se queda muy chiquita en comparación del excoordinador Rubén Rocha Moya, que tiene una de las trayectorias más brillantes en Sinaloa.

Otro punto en que más de uno coincide es que Homobono Rosas no tiene el nivel intelectual ni político para el cargo que asume. ¡Vamos!, no tiene la estatura para ese puesto. De inicio le urge un asesor de imagen y seguramente de discurso, ya que con puras cifras bajadas de internet no podrá llenar las tarjetas para el gobernador.

El primer mensaje que se manda con la designación de Homobono Rosas es que no hay interés del gobierno de Sinaloa en tener una sana relación con el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que, de pasada, es uno de los aspirantes más fuertes por la candidatura del PRI a la Presidencia de México. Solo basta leer las opiniones en su columna económica para darse cuenta.

El segundo mensaje es de impacto local, Homobono viene de ser asesor parlamentario de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, por su formación en economía es de los autores del aumento al impuesto sobre la nómina que aprobaron los diputados priistas y que golpeó violentamente a los empresarios del estado. Así que es un asesor en economía que ha golpeado a los empresarios de Sinaloa, súmele otra rayita. “Un líder, un director, un gobernante se mide por sus colaboradores y por sus asesores”, diría Olegario Quintero. Otros analistas señalan que en el gobierno de Sinaloa simplemente no ocupan asesores.

Anti-Meade. El nuevo coordinador de asesores de Sinaloa es un fiel crítico del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en sus opiniones en un diario local se puede ver la línea marcada. En una de sus colaboraciones deja claro que Meade tiene una postura equivocada y sobreinterpreta algún indicador para afirmar que la economía en México es estable.

Las críticas van hasta por el tipo de cambio, dice que es imposible de creer que el país tenga una economía estable, ya que solo en los últimos 12 meses, de acuerdo con registros del Banco de México, el peso ha perdido el 15 por ciento de su valor frente al dólar, y 45 por ciento si se consideran los últimos 24 meses. El 31 de agosto del año pasado publica otra de las opiniones en contra del titular de Hacienda, señala que la economía tenía menor dinamismo, que perdió energía.

Las críticas podrán ser correctas en lo económico, pero en lo político contradicen al titular de Hacienda y como priista eso significa que está en contra de la línea y, peor aún, que no van en el mismo barco. ¿Será está la nueva línea del gobierno de Sinaloa?

Memoria política. “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”, Groucho Marx.