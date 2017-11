La guerra del etanol vs el MTBE en gasolinas, litiga CRE, hasta la SCJN y fallo a mediados del 2018

A ESTAS ALTURAS es muy conocida la guerra en los tribunales por las modificaciones a la NOM relacionada con la calidad de las gasolinas en México, y el aumento del etanol de 5.8% a 10%.

Ambientalistas, entre ellos el político Gabriel Quadri, han logrado suspender la aplicación de esta nueva norma que emitió la CRE en junio.

Se argumenta que el etanol es más contaminante y nocivo para la salud, frente a lo cual el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Francisco Javier Rebolledo, impuso una medida cautelar.

Ya le platicaba que la CRE que preside Guillermo García Alcocer ha litigado éste y otros recursos en donde ha obtenido fallos a favor.

Con la reforma energética la CRE asumió la estafeta para regular la calidad de las gasolinas, misma que ostentaba SENER de Pedro Joaquín Coldwell.

El aumento del 10% de etanol en las gasolinas, se hizo para estandarizar las especificaciones que hay en EU, mercado del que importamos el grueso de ese producto.

Con 5.8% de etanol de la anterior norma, había que solicitar en EU un producto boutique que complicaba las importaciones y elevaba costos.

La CRE obtuvo la opinión favorable del Instituto Mexicano del Petróleo que lleva Ernesto Ríos, quien a su vez determinó dejar fuera del E10 (etanol al 10%) a CDMX, Guadalajara y Monterrey dada su concentración vehicular.

El recurso que se litiga, podría llegar a un tribunal colegiado y la CRE no descarta llevarlo incluso a la SCJN que preside Luis María Aguilar.

En ese sentido el tema va para largo y cualquier fallo definitivo se tendrá en el mejor de los casos a mediados del 2018.

Detrás de un tema ambiental, hay también un asunto económico, ya que el otro oxigenante que se ve afectado con el mayor uso del etanol, es el Metil tert-butil éter (MTBE).

En un mercado de alto consumo de gasolina, que significa 140 millones de litros al día, se imaginará lo que hay en juego. Hay quien habla de una lucha del etanol vs MTBE por una demanda diaria de 14 millones de litros.

Al transfondo sume los rezagos de PEMEX que lleva José Antonio González Anaya, que en refinación expertos los ubican hasta en 40 años. De ahí la enorme dependencia de gasolinas del exterior.

La CRE está convencida de que la modificación de la norma que hoy se cuestiona se hizo con los mejores modelos predictivos de emisiones que hay en el mundo y que son los que se utilizan en EU.

Los propios fabricantes de autos agrupados en la AMIA que encabeza Eduardo Solís están a favor de las modificaciones que se hicieron a la NOM 016, aunque la CRE deberá validar sus argumentos en los tribunales, que es en lo que está.

Así que habrá que dar tiempo al tiempo.

+++

TRAS SEMANAS DE retraso, finalmente ayer como aquí se lo adelanté, la CONASAMI que preside Basilio González determinó el monto de la remuneración extra. Fue de apenas 5 pesos, o sea por debajo del mínimo que estableció la SHCP de José Antonio Meade y en concordancia con la alerta de BANXICO de Agustín Carstens por la inflación. Se aprovechó para fijar en 3.9% el incremento del salario mínimo para 2018, lo que deberá ser ratificado en diciembre. Ese porcentaje se aplicará a los 85.04 pesos que estarán vigentes desde diciembre. Con ello el salario llegará a 88.36 pesos por día. El órgano tripartita de CONASAMI aprobó los ajustes por unanimidad. En el CCE que comanda Juan Pablo Castañón y que también se ciñó a los consensos, hubo serias diferencias con COPARMEX que comanda Gustavo de Hoyos que había empujado para que el aumento extraordinario fuera de 15 pesos a fin de llegar a la “línea de bienestar” establecida por CONEVAL que lo sitúa en 95.24 pesos diarios. De hecho se presionó para que en abril se haga otra revisión, aunque para esas fechas imaginará que el horno no estará para bollos por lo electoral. COPARMEX incluso exigió un “voto razonado” a fin de llevar el aumento extra a 7 pesos. El sector obrero no se sumó y menos el gobierno, en este caso la STPS de Alfonso Navarrete que en los últimos días empujó para sacar adelante este expediente que no necesariamente dejará satisfechos a los trabajadores, máxime una inflación del 7% en este complicadísimo 2017.

+++

NO HAY QUE ser muy perspicaz para colegir que la estrategia de EU en lo que hace al TLCAN, es prolongar la negociación lo más posible hasta el 2018 a fin de que se empantanen con las elecciones en México. Encabezados por Robert Lighthizer, mandamás del USTR, las huestes de Donald Trump tampoco se van a levantar de la mesa, pero no van a ceder en sus polémicas condiciones que son ideológicas y eminentemente proteccionistas.

+++

HOY SE COLOCARÁ la primera piedra de la nueva central eléctrica Jorge Luque en el Edomex que implicará una inversión de 360 millones de dólares y que generará 415 MW. La idea es cubrir hasta 50% del déficit de electricidad del Valle de México una vez que se llegue al 100% de su capacidad. Una primera etapa iniciaría en 2021. Esta es fruto de una alianza que dio surgimiento a Generadora Fénix que dirige Marco Ramírez. Participan el SME que lidera Martín Esparza junto con Mota-Engil de Joao Parreira. Fue hace 2 años cuando el propio gobierno dio entrada al polémico sindicato para convertirse en generador.