La guerra por el agua

La visita a mediados de semana del diputado Feliciano Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, renovó la guerra por el control del agua, el líquido preciado, que se libra a nivel nacional y también el compromiso o advertencia que hizo en campaña el ahora delegado federal Jaime Montes, que se les quitarían los módulos de riego a quienes actualmente los controlan.

Por lo pronto el pronunciamiento abierto que se hizo aquí en Los Mochis es que no se privatice al agua, como se planteaba en sexenios anteriores, aunque antes de su salida del gobierno Enrique Peña Nieto, dio miles de concesiones para la explotación de ríos y lagunas a empresas privadas, y a nivel nacional hay ejemplos extremos como la lucha de colonos y amas de casa de Mexicali que intentan frenar la construcción de refresqueras y cerveceras que pretenden dejarlos sin agua.

Se llevan a cabo foros especializados de consulta para la elaboración de la nueva Ley Federal de Agua y entre los mismos legisladores de Morena hay dos propuestas totalmente contrapuestas: la de Martí Batres, que es radical y plantea desaparecer los módulos, y la de Feliciano Flores, que es más moderada debido a que es agricultor de Michoacán y conoce las necesidades de la agricultura.

El mismo Quintín Suárez, dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, admite que hay corrupción entre los directivos de los módulos de riego, que muchos de ellos han desvirtuado sus funciones y han aprovechado para enriquecerse, pero que desaparecerlos no es la solución, sino simplemente que se les debe fiscalizar porque cualquiera puede caer en la tentación en caso que se le deje las manos libres. Sinaloa se puede considerar un estado privilegiado, con once ríos y abundancia de agua y por eso también es de importancia estratégica en la lucha que se da por el control de las reservas nacionales del líquido. La moneda está en el aire.



Popurrí. El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, tenía programado venir hoy a El Fuerte, a dar el banderazo, junto con la alcaldesa Nubia Ramos, del inicio de la planta potabilizadora de la colonial ciudad; sin embargo, por motivos de fuerza mayor el evento se reprogramó para el próximo miércoles 4 de septiembre. La rehabilitación es prioritaria porque la planta no cuenta con sistema de medición de turbiedad.

Edgardo Vázquez ha sido designado delegado en Sinaloa del Partido Colosista que busca su registro a nivel nacional y ayer encabezó una reunión con militantes y cuadros entre los que se encontraba Martín López, para definir las estrategias de intensificación de la afiliación de militantes para cumplir con la próxima asamblea estatal.



AGUAS. Escala un nivel más alto el pleito mediático que libran Coepriss y Japama. Ayer, el gerente de la Junta, Aarón Blake, aclaró que no es generalizada la falla en cloración del agua potable, que solo se da en la colonia Diana Laura y en el sector de la Universidad Autónoma de Durango, pero que en el resto de la ciudad el agua se puede tomar de la llave. Hace años el agua de Los Mochis era la mejor del país.