La hace de mesías. El exalcalde de Mazatlán Jorge Abel López Sánchez corre el riesgo de terminar “crucificado por querer hacerla de mesías”. Y es que el delegado estatal de la Semarnat, al involucrarse en el conflicto que mantiene la administración municipal, que preside el priista Joel Bouciéguez con los vendedores semifijos de la explanada Sánchez Taboada, ha ofrecido a estos “refugio” en la plancha de esa zona. De esa manera, al estar en zona federal, los vendedores ya no podrían ser sancionados por los inspectores municipales. Lo que se le olvida a López Sánchez es que la explanada está declarada plaza cívica y, por ello, bajo la jurisdicción de la Sedena. A ello se le suma que en la declaratoria de cualquiera plaza cívica se prohibe la actividad del comercio. Quizá el funcionario federal se está excediendo en sus facultades.

¿Ya respira tranquila?

Un profundo respiro debió de dar la alcaldesa de Escuinapa, Fernanda Oceguera Burques, cuando se le anunció que la Policía Militar había regresado a Escuinapa. La munícipe había sido ya blanco de críticas y reproches por no reaccionar con prontitud y contundencia ante el aumento de la inseguridad. Se le criticó por no dar celeridad a la convocatoria para reclutar más policías y por blindarse en su persona con los escasos agentes de seguridad después del asalto a una sucursal bancaria ubicada a escasos metros del Ayuntamiento. El caso es que el tema de la inseguridad se estaba convirtiendo en su mayor dolor de cabeza. Eso sin mencionar que había trascendido la supuesta renuncia de su director de Seguridad Pública. Al menos ya podrá respirar un poco más tranquila.

¿Mera oportunidad?

El exdirector de la Policía Municipal Mario González aprovechó la situación de desalojo y arbitrariedad de los vendedores semifijos de la Sánchez Taboada para asesorarlos en los acuerdos que ejercen con el municipio a través de su asociación civil Mario por la Gente, en la que espera apoyar a todos los desvalidos que sufran abusos de cualquier tipo por las autoridades municipales. Cabe recordar, sin embargo, que él mismo sufrió uno de los cuadros al ser despedido por el gobierno municipal. Ahora está a la espera de que se le paguen sus indemnizaciones.

Revés nacional. Los panistas que tienen el control del partido en Sinaloa recibieron un duro revés del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Damián Zepeda, donde no toleraron el desorden que generaron con la conformación de las listas de candidaturas por representación proporcional para diputados locales y regidores, y en algunas por mayoría relativa, por lo que decidieron rechazar las propuestas enviadas por el Comité Directivo Estatal, según nos confirmó una fuente del CEN del PAN. La decisión tomada ayer en la Ciudad de México obliga a elaborar una nueva propuesta, donde se incluyan a otros cuadros que quedaron marginados, y que se logre el consenso entre todos los grupos, y en caso de continuar con la guerra interna, será la dirigencia nacional del PAN quien tome la determinación sobre todas las candidaturas, como lo hizo hace dos años, cuando disolvieron el Comité Directivo Estatal que presidía Adolfo Rojo Montoya, y se hizo un reemplazo de las listas de candidatos a diputado plurinominales, lo cual puede volver a ocurrir. En caso de no lograr un acuerdo, el Comité Ejecutivo Nacional puede tomar de nuevo el control del PAN en Sinaloa, porque no quieren correr el riesgo de que estos conflictos internos rompan la alianza que tienen con el Partido Sinaloense.