Una vez más Amanda Waller crea un grupo con criminales de alto rango para realizar misiones denominadas suicidas, esta vez con el objetivo de infiltrarse en un Estado militar, pero con un plot twist al final de la película que cambia la misión totalmente. El tono de la película es cómico con toques de violencia gráfica, se remplazo gran parte del cast anterior y esta vez nos toca conocer nuevos personajes, a excepción de Harley Quinn y el comandante Rick Flag. A pesar del cambio abrupto de personajes no se siente forzado para el espectador, los nuevos personajes son llamativos y mejor desarrollados que otros personajes principales de las películas de DC.

La historia es lineal con unos pequeños saltos temporales para explicar algunos acontecimientos, lo cual dota la trama de cierto dinamismo pues en momentos pasamos de ver al escuadrón principal a seguir la trama en solitario de Harley Quinn, hasta que en cierto punto de la historia las dos tramas se encuentran para así dar paso al acto final con un escuadrón ya unido y listo para enfrentarse a lo necesario.

Con una trama sencilla y personajes carismáticos e interesantes supera con facilidad a su antecesora dirigida por David Ayer. Esta vez James Gunn reafirma su habilidad para dirigir filmes de acción, aunque no todo el mérito por lograr este producto comercial es para James Gunn: el cast que cuenta con actores nuevos como Daniela Melchior, quien interpreta a Ratcatcher Two, o Idris Elba, quien le da vida a Bloodspot, quien tomaría el papel de líder de este escuadrón y construiría una especie de relación de padre-hija con Ratcatcher Two. Otra adición al cast es el exluchador John Cena, quien interpreta a Peacemaker, un nombre irónico para el resultado final del personaje. Peacemaker y Bloodspot desarrollan una relación de enemigos-aliados por lo similar de sus habilidades; y mas que nada como recursos cómicos tenemos a los personajes de Polka-Dot Man y King shark.

Existe una marcada diferencia entorno al manejo de personajes femeninos entre su antecesora y The suicide squad. Esto se debe a las constantes críticas en cuanto a la vestimenta y sexualización de Harley Quinn, por lo cual se dejaron de lado los reveladores vestuarios y los ángulos de cámara innecesarios, los cuales tenían la intención de resaltar partes del cuerpo femenino; en cambio podemos observar una Harley Quinn más encaminada al empoderamiento, es agradable ver cómo no se trata a las mujeres como objeto de consumo femenino.

The Suicide Squad ha recibido una amplia aceptación del público general y de los críticos según el sitio web Rotten Tomatoes, pero a pesar del éxito conseguido no ha logrado recaudar su costo de producción, por lo que Warner bien podría considerarla como un fracaso y no producir más películas de este estilo, lo cual seria reprobado por la mayoría de sus fans y podría provocar un movimiento similar al Snydercut, a pesar de no ser un éxito en la taquilla no cambia el hecho que The suicide squad ya se ha posicionado como una de las favoritas dentro de todo el universo cinematográfico de DC.