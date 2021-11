A salir a votar. La hora de la verdad llegó: hoy los ahomenses, fortenses y guasavenses tienen la oportunidad de dar su opinión en las urnas del sí o no sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo en la consulta popular que se realizará. Todo está listo para ello. El fantasma del desorden se difuminó con el compromiso de los líderes del grupo de Aquí No de que van a acudir a las urnas a votar por el no en santa paz. Sin embargo, el panorama no le son nada favorable porque la mayoría está por el sí. Ayer, los líderes de los productores, restauranteros, indígenas y empresarios, como Bernardino Antelo Esper, excandidato a diputado local, convocaron a votar por el sí. Cerraron la pinza, pues. La maquinaria en respaldo al proyecto está aceitadita.

Tirado al piso. Viéndose contra la pared porque el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tiene un nuevo elemento para rescindirle el contrato de recolección de basura, el dueño de OP Ecología, César Guevara, dobló las manos: le pidió perdón, “hincado y de rodillas”, aunque no dijo qué dijo ni qué hizo. Ofreció recoger la basura en 24 horas para resolver el problema de salud pública. Hay quien observa que en el inicio de la batalla, Guevara cometió un traspié por su mala asesoría jurídica. Cuando le cerraron el relleno sanitario no quiso depositar la basura en el de PASA porque su asesor legal le dijo que si accedía a eso estaría aceptando que estaban mal. No se dieron cuenta que con eso le daba pauta a la administración vargaslanderista para terminar el contrato si en tres días no recolecta la basura por una causa justificada. OP Ecología no va a poder justificar el no recoger la basura porque si se pide un informe a PASA, esta va a negar que le impidieron el ingreso a su relleno, que es el argumento de Guevara.

Tarde. Todo indica que la reconsideración de Guevara ya es tarde. Vargas Landeros tiene la ruta trazada para sustituir a su empresa. Primero se hizo cargo del servicio con pésimos resultados. El día en que anunció esa determinación arengó a todos a sacar la basura porque la iban a recoger presumiendo que el servicio lo iban a dar con 50 camiones. Pues resulta que no. Hay amplios sectores en la ciudad y sindicaturas que todavía esperan que eso se haga realidad. Como sus funcionarios, principalmente el de Servicios Públicos, Feliciano García, no dieron el ancho con esos camiones que tanto presumieron, ahora van a rentar camiones recolectores.

Albazo. Para muchos, el alcalde dio señales de que pretende dar un albazo para contratar la empresa inglesa RCR. Remitir antier al pleno de Cabildo la oferta de esta empresa y ser turnada a comisiones lleva esa intención teniendo como “palera” a la regidora Angelina Valenzuela con el llevado y traído problema de salud pública. También al regidor Antonio Menéndez. Y es que el regidor Carlos Roberto Valle Saracho atoró bolas en el caso aduciendo que se tenía que lanzar la licitación, lo que es lo correcto. Que no se podía actuar con prisa. Sin embargo, lo hizo con titubeos evitando contrariar al alcalde, que en su juego de palabras también consideró hacer la licitación.

Leer más: Hoy es el “sí” o el “no” a la planta

No que no. El discurso de la síndica procuradora Cecilia Hernández de que este gobierno era diferente se hizo cenizas. Por consigna, propuso a Fausto Rubén Ibarra Celis ante el pleno de regidores para titular del Órgano Interno de Control en lugar de Pável Castro. Y los regidores lo aprobaron pese a que la síndica hizo un galimatías para justificar que cumplía con los requisitos. Un día después, el regidor Valle Saracho se llama engañado por esta y va a impugnar el nombramiento. Dicen que esto es porque quedó dolido, ya que lo hicieron a un lado en la elección de un regidor para la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública. Eligieron a Judith Luna, alfil del alcalde.