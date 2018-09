La hora esperada. Hoy, a partir de las 17:00 horas, en los sistemas lagunares y bahías del sur de Sinaloa inician las capturas de camarón. Las expectativas, sin embargo, no son las mejores. Los pescadores del sector social saben que el producto no tiene el mejor tamaño y que la falta de lluvias y otras condiciones adversas no han permitido la suficiente generación de producto para garantizar una buena temporada. A ello se le suma el saqueo impune que se ejerce a todas horas en algunas de las zonas más productivas del sistema Huizache-Caimanero, por ejemplo. No obstante, las esperanza prevalecen entre los pangueros. Los primeros lances darán un dato más real de lo que se pudiera esperar de la nueva temporada. La pesca en altamar se inicia mañana y para estas horas, la mayoría de las más de 400 embarcaciones de la flota camaronera estarán listas para hacer los primeros lances.

Sin intermediarios. Raúl Elenes Angulo, quien será el director de la Comisión Nacional de Pesca durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha puesto las cartas sobre la mesa a los pescadores, a quienes les ha anunciado que las listas de beneficiarios de los diferentes programas gubernamentales será depurada, y se hará a un lado a los líderes de las cooperativas y las federaciones pesqueras para beneficiar directamente a los trabajadores del mar, sin intermediarios, y terminar así con los cacicazgos que tienen muchos dirigentes, que son los que se quedan con los recursos.

Quejas en San Ignacio. Demandan buena atención. El servicio médico que presta la clínica del IMSS, en San Ignacio, deja mucho qué desear. Después de tres meses de no contar con doctor, la dependencia decidió enviar a uno sin experiencia, lo cual ha molestado a los derechohabientes. Lo malo no es su falta de capacidad, sino de disposición. Como ejemplo una derechohabiente acudió a llevar a una de sus hijas que resultó con algún tipo de alergia en la piel, pero estuvo tres horas en espera y cuando la atendió. Le dijo que eso no era una urgencia.

Inconformidad. A propósito de mal servicio, quien ya está harto de las quejas es el director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, quien exige al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento que sancione a los choferes que no están cumpliendo con las rutas de recolección, lo que les está generando severas críticas a la administración municipal. ¿Le harán caso?

Despedida. Los diputados locales salientes serán los anfitriones de medio millar de legisladores de todo el estado, que este fin de semana visitarán Mazatlán para participar en la Asamblea Nacional de Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), que se celebrará el viernes, pero desde un día antes se tendrá un coctel de bienvenida para los participantes. El Congreso del Estado destinará 5 millones de pesos para la organización de este evento y para cubrir el hospedaje y la alimentación de los visitantes durante el viernes. De acuerdo con Víctor Godoy Angulo, presidente de la Junta de Coordinación Política, quienes deseen quedarse más días para disfrutar el puerto de Mazatlán deberán costearlo de su bolsa. Eso sí, se hizo un convenio con tres hoteles para tener tarifa con descuentos. Durante la Copecol, se hará un reconocimiento póstumo a Yudit del Rincón Castro, diputada sinaloense panista quien fuera presidenta de este órgano. Después de este evento, los legisladores iniciarán con la mudanza y entregarán sus oficinas a los diputados entrantes.