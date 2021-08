Buen día. Se puede decir que la humildad es una virtud eterna, porque se convierte en alabanza eterna a Dios, en reconocimiento de su inmenso poder creador.

Escuchemos un poco el himno de los macabeos. La madre de ellos les dice a sus hijos: Hijos, no me explico cómo nacieron de mi. No fui yo quien les dio el aliento y la vida. No fui yo la que les ordenó los elementos de su cuerpo, sino el creador del mundo que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza.

Excelente fin de semana. Mucho para agradecerle a Dios. Aprovecha la oportunidad.