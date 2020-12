La importancia de conducir con respeto

Conforme avanza el mes de diciembre, el número de accidentes viales aumenta, sobre todo con consecuencias fatales. Desgraciadamente, son muchos los casos en los que se involucran unidades de dos ruedas, ya sean motorizadas o no, pero son siempre sus conductores los que se llevan la peor parte.

No hay necesidad de voltear a ver información o estadísticas oficiales, basta con asomarse a las páginas de nota roja de los medios de comunicación para darse cuenta que todos los días hay percances en los que participan bicicletas o motocicletas. Y, lamentablemente, no es una situación focalizada; es decir, ya no es solamente en las colonias de la periferia de la ciudad o en las comunidades rurales donde ocurren estas desgracias debido a la gran preferencia por estos vehículos.

No han sido suficientes las campañas de concienciación sobre la importancia de conducir con precaución. No basta, tampoco, el esfuerzo de las autoridades que pretenden ordenar la circulación en las calles, mientras no se tenga el más mínimo respeto por la vida, la propia y la ajena.

Por eso, la manifestación en Culiacán de colectivos de ciclistas en el cruce del bulevar Emiliano Zapata y avenida Nicolás Bravo, lugar donde el 27 de noviembre un camión del servicio público arrolló y mató a un adulto que conducía una bicicleta, resulta pertinente, sobre todo en estas fechas.