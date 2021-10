La importancia de una buena alimentación para un envejecimiento saludable

Si algo podemos tener seguro es que algún día vamos a envejecer, ya que esto forma parte del ciclo de la vida, pero… ¿qué factores contribuyen a tener una vida larga? Si bien es cierto la genética es un factor importante, pero no podemos dejar de lado el estilo de vida. Según el Dr. Lewis Terman en 1921, las personas que más viven son aquellas que definió como meticulosas, ya que este tipo de personas tienden a ser adaptables, prudentes, motivadas y trabajadoras con vínculos sociales bien establecidos.

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) han sugerido que una larga vida depende en un 19 % de la genética, un 10 % del acceso a cuidados sanitarios de alta calidad, un 20 % de factores ambientales, como contaminación, y un 50 % a factores del estilo de vida, como lo es la alimentación y la actividad física.

Algunos de los cambios fisiológicos que se pueden presentar en los adultos mayores que pueden llegar a afectar al estado nutricional son: aumento de la presión arterial, aumento del cortisol (hormona del estrés), reducción en tolerancia a la glucosa, reducción de las concentraciones de secreciones de la glándula tiroides, disminución de la absorción de la algunas vitaminas, principalmente vitamina D y vitamina B12; dificultades para tragar, hay una reducción en la secreción de ácido clorhídrico y enzimas digestivas, lo que nos llevaría a una menor absorción de nutrientes; reducción en masa corporal magra (masa muscular, huesos, agua); aumento en la masa de grasas, reducción de la fuerza, Inhibición de la regulación del apetito y la sed, también cambian los patrones de sueño a medida que el ciclo de vigilia-sueño se reduce, y por último hay una reducción en la capacidad respiratoria.

Sabiendo entonces que la nutrición es clave en esta etapa de la vida ahora les compartiré algunas ideas de como los adultos mayores deben alimentarse al llegar a esta etapa: es importante mantenerse hidratado, bebiendo agua incluso si no tienen sed. Sus necesidades energéticas se pueden satisfacer al elegir alimentos con un mayor contenido nutricional, por ejemplo en el caso de las verduras hay que elegir las que sean de colores brillantes (zanahoria, tomate, brócoli, verduras verdes), y en el caso de las frutas, que sean de colores profundos (plátano, durazno, moras, naranja, kiwi, papaya). Para los alimentos proteicos es importante seleccionar las carnes y aves magras o bajas en grasa, también hay que variar las fuentes de proteína, incluyendo huevos, frijoles secos, pescado, nueces y semillas. En el caso de los productos lácteos hay que elegir leche, yogur y otros lácteos, que sean bajos en grasa o libres de ella. Sin embargo, si usted no consume leche o no puede hacerlo, puede entonces elegir productos libres de lactosa u otras fuentes de calcio, como alimentos y bebidas fortificados. Para mantenerse activo puede hacer actividades como caminar o realizar algún trabajo en su jardín, también puede compartir alguna actividad con un amigo o con un miembro de su familia.

A lo largo de la vida una alimentación y una nutrición adecuada contribuyen a que tengamos un peso adecuado, un crecimiento óptimo, y a tener las concentraciones de nutrientes necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo, así como aumentan la inmunidad y proporcionan resistencia a las enfermedades, lo que nos lleva a tener una vida más duradera.