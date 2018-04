La inclusión de malovistas a la campaña priista en Sinaloa, ¿suma o resta?

Sumas que restan. Ven la tempestad...y no se hincan. Los priistas en Sinaloa han agarrado una brasa ardiendo. Y hasta donde sabemos, no hay motivos por los cuales se llegue a acciones desesperadas. Al contrario. Sin embargo, permitir la “suma” de las caras visibles del malovismo a la campaña priista en Sinaloa. No están midiendo el daño por encima del supuesto beneficio que eso le pueda acarrear a las campañas priistas en el estado. Lo peor que pareciera que el exgobernador Mario López Valdez y sus principales excolaboradores, algunos de ellos señalados y acusados de desvío de fondos, levantan la mano y muestran el rostro como si con ello estuvieran abonando en lo positivo a las campañas del PRI. Es correcto que en estos momentos de campañas políticas, los partidos y candidatos de todos los colores busquen alianzas, promuevan la suma de grupos para alcanzar su objetivo. Pero pareciera que no les importa o no han medido el daño que eso políticamente les puede acarrear. Ahí están las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, tan criticadas por actuar como “recogedor” de gentes “quemadas”, como el exlíder minero Napoleón Gómez. Guardadas las proporciones en Sinaloa, se muestra la suma de malovistas acusados por la Auditoría Superior en Sinaloa y por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Les han puesto a los partidos y candidatos de oposición al PRI, una perla para batearla.

Inconsciencia o reacomodo. Consciente o inconscientemente, un grupo de empresarios sinaloenses han dado la nota. Desde el encuentro que se dio entre el coordinador regional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y un grupo de empresarios encabezados por Joel Valenzuela (Jova) atrajeron los reflectores. Se trató de un encuentro del que se dijo mucho y nada, o poco se concretó. Al empresario Joel Valenzuela lo colocan como muy amigo del exgobernador Juan S. Millán. Otros que es más amigo del también exgobernador Jesús Aguilar, ambos con intereses electorales en esta campaña. Millán, con su hijo Juan Ernesto como candidato a diputado federal. Aguilar, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Sinaloa. Pero todos coinciden en que el más amigo de Jova es el empresario de la carne Jesús Vizcarra. Hay incluso relación como empresarios. Pues esto último quedó probado en un encuentro realizado entre amigos, incluido Jova con Vizcarra, en el Club Roma de Culiacán. Realmente qué será. ¿Reacomodo?

Los números de Morena. De acuerdo con los datos que arroja el último de los sondeos realizado por Morena en Sinaloa, el PAS, con su candidato al Senado, Melesio Cuen, cayó al tercer sitio que está peleando con el candidato independiente Manuel Clouthier. Morena coloca en primer sitio a su candidato al Senado, Rubén Rocha, seguido por el candidato del PRI, Mario Zamora. Nos compartieron una encuesta que aparentemente cubre los requisitos que debe tener un estudio serio. Sin embargo, tenemos también a la vista encuestas que han ordenado los del PRI y los del PAN-PAS. En ellas, cada uno se ubica en primer lugar. El sospechosismo a todo lo que se dice y hace es en estos momentos infinito. Las encuestas que se hacen públicas aun siendo serias y aplicadas con gran rigor, hay quienes las ponen en entredicho. Más cuando se presentan en redes sociales, donde circula mucha noticia falsa.