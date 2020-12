La incógnita no es quién será el candidato de Morena, sino la reacción

La guerra que viene. La incógnita no es quién será nombrado hoy como candidato a gobernador por Morena. La incógnita es saber qué actitud asumirán los aspirantes a la candidatura si vislumbran que la encuesta morenista se realizó en forma sesgada. Porque apenas terminó la elección del 2018 y resultó electo como senador Rubén Rocha Moya, se dijo que él sería el candidato a gobernador.

Desde ese momento se buscó fijar en el imaginario sinaloense que Rocha Moya era el indicado para competir por la gubernatura en Sinaloa. Así los demás aspirantes tuvieron que navegar contracorriente. Particularmente, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien levantó la mano para la candidatura cuando observó que Rocha Moya iba solo. Es más, en varias ocasiones aseguró que los arribistas a Morena pretenden buscar la candidatura, en clara alusión a Rocha Moya. Está también el caso de Gerardo Vargas Landeros, que se metió a la puja por la candidatura a gobernador por Morena. Las encuestas lo daban como favorito. Y si el resultado no le favorece, seguro no se quedará cruzado de brazos.

Están otros aspirantes, como la senadora Imelda Castro, que probablemente acepte la designación de Rocha Moya. Incluso también la diputada federal Yadira Marcos. Es más, hasta el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. La designación que hoy hará Morena para candidato a gobernador podría compararse al más puro rancio y viejo PRI, cuando meses antes ya se sabía quién sería candidato, y era solo esperar la designación. Hace cuatro años los priistas sinaloenses cambiaron esa práctica.

Había doce aspirantes que levantaron la mano por la candidatura a gobernador, y resultó elegido uno que ni aparecía en la lista, el actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel. Hoy no será la excepción. En el PRI a estas alturas hay cuatro nombres que llegan a la puja final. Pero no hay quien señale que se tenga en este momento un elegido. Habrá que ver qué sucede en este “parto” morenista en Sinaloa. Sobre todo porque es el partido en el Gobierno. Porque ya probaron el poder... y el dinero.



El horno no está para bollos. Pescadores de la zona de Chametla se manifestaron ayer frente las instalaciones de Conapesca. La demanda llama la atención. Que se respeten los “tapos” que por siempre se han instalado en la zona para la captura de camarón de estero. Y también los pescadores advirtieron que no permitirán que otras cooperativas capturen camarón en áreas concesionadas a ellos. Y es que desde la semana pasada el rumor corrió por todos los esteros del sur de Sinaloa. Personal de Conapesca habría asegurado que la pesca sería “abierta para todos” y que nadie tendría exclusividad en las zonas pesqueras. Cierto o no, los funcionarios de Conapesca deben de saber que la situación en el sector pesquero es de tensión. Se les quitaron programas de apoyo. Esta ha sido una temporada camaronera de regular a mala. Y eso tensa la situación en los campos pesqueros.



Le apuestan al puerto. En medio de esta pandemia. De un panorama poco claro y de frente a problemas económicos, hay empresarios que le están apostando a Mazatlán. Dos nuevos hoteles han abierto sus puertas en esta semana. El empresario mazatleco Guillermo Romero abrió su hotel Varali, cerca del emblemático Valentinos de Mazatlán. Un hotel que mejora la oferta turística de Mazatlán y equipado con los servicios de una alta calidad. Y ayer el secretario de Economía, Javier Lizárraga, en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, encabezó la inauguración del nuevo hotel The One Tower Condo Hotel. Ahí, Lizárraga adelantó que llegarán más inversiones para fortalecer al sector turístico.