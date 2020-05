La incógnita sobre los permisos

Chapman en ningún momento aclara a qué permisos se refiere ni los mostró los que entregó para la planta de fertilizantes

Más rollo. Más obra teatral discursiva, propia de su personalidad, parece ser el anuncio del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que otorgó los permisos a la empresa Gas y Petroquímica del Pacífico para la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Eso porque al hacer público que le contestó la carta que le enviaron los directivos de RFW IPEX-Bank de Alemania sobre el proyecto, Chapman en ningún momento refirió a qué permisos se refiere ni los mostró. Lo que necesita GPO para iniciar la obra de la planta son la renovación del permiso de construcción y la de uso de suelo, lo que no les ha llegado del Ayuntamiento. Y no los había extendido porque estaban pendientes de resolución dos juicios de amparos, por lo que sorprendió a algunos que Chapman mencionara que ya otorgó los permisos. Muchos suponen que se refiere a estos porque de otro modo su exposición protagónica resulta “puro churro” y levantar expectativas en falso, lo que afecta más el proyecto de inversión que beneficiar. Por lo demás, la argumentación de Chapman en favor del proyecto es un “refrito” de lo que ya ha dicho en infinidad de ocasiones de que apoya el proyecto.



La incógnita. Como no hay una información clara sobre si se otorgaron o no los permisos que necesita GPO para la instalación de la planta de fertilizantes, lo dicho por el alcalde Chapman levantó una serie de comentarios. Unos suponen que el alcalde Chapman en su carta a los del banco alemán les expresa su compromiso de apoyo al proyecto, de entregar los permisos, pero en su exposición pública y actuada, revela que ya los otorgó. Si la empresa GPO tiene los permisos en esta semana se sabrá lo que muchos ya empezaron a hacer la conjetura: que el nuevo director del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, José Carlos Grandío, firmó esos permisos luego de que su antecesora Solángel Sedano Fierro prefirió renunciar que hacerlo para no meterse en líos legales porque aún había juicios de amparo.



No les falta. Una pifia política más se cometió en este gobierno chapmista, que no da una. Dicen que por instrucciones del alcalde Chapman, el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, le negó el reconocimiento como coordinador de los regidores de Morena a Ramón López Félix. En una palabra, no le creyeron a este que tuviera la venia del presidente nacional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar. Y se atrevieron a pedirle al líder nacional que validara lo que López Félix les había mostrado. Todo es porque López Félix renunció al PT y se fue a Morena, en donde pueden cambiar las cosas de una posición dócil y entreguista al alcalde a una más exigente. Se habla que por este temor a López Félix le ponen trabas.



Reinvindicación. De hecho, algunas corrientes de Morena están planteando a sus regidores que no jueguen el papel de subordinados del alcalde Chapman, a quien acusan de abuso y soberbia de poder por sus decisiones en el contexto de su negativa de convocar a sesión de Cabildo para tratar asuntos de importancia del municipio, como es el caso de las cuentas públicas. Uno de esas corrientes es la Fuerza Bachomo. Lucio Antonio Tarín plantea la reinvindicación de la fracción morenista en Cabildo y de paso pone pagado a Chapman. Lo malo para el alcalde es que no es el único en Ahome.



Llenan el vacío. Sin querer queriendo, Maribel Vega Quintero le está dando un “coscorrón político” a Bismark Orduño, presidente de la Asociación Local Ganadera de El Fuerte. Como este no mueve un dedo para apoyar a los ganaderos en estos momentos difíciles, Vega Quintero, expresidenta del PRI en El Fuerte, reparte 12 mil pacas de forraje de maíz a los productores de carne.