La incorporación del regidor Ramón López a Morena

Notariado le trajo el regidor Ramón López Félix el documento del líder nacional de Morena en que lo reconoce con Morena

No les sale. Los ahomenses dejaron de creerle desde hace rato al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas. Esa incredulidad aumentó en los últimos días por los argumentos que esgrimen para justificar el incremento de los casos confirmados de coronavirus y de muertos por ese mal. Dicen que lo de López-Gatell es crónico, y lo de Encinas va que vuela para allá. Y es que este justifica el alza de los casos a la actualización del sistema, pero los datos duros no soportan ese argumento. Por ejemplo, los muertos son de dos o tres días antes, por lo que no le sale. Incluso, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. López-Gatell asegura que los informes de los estados no les llegan a tiempo y Encinas dice lo contrario. El caso es que hay incremento de Covid-19 porque llegó el tiempo previsto para notar el comportamiento tras el desconfinamiento. Muchos ahomenses andan con el Jesús en la boca por el alza del virus.



Mala señal. Aun cuando tengan razón, muy mala imagen están generando los diputados locales morenistas en el tema de las cuentas públicas 2018. Tanto en la Comisión de Fiscalización como en el pleno del Congreso del Estado. Y es que más allá de si tienen o no facultades, lo que está a discusión por la reforma que se hizo al final de la pasada legislatura dominada por los priistas, todo lo que presenta la Auditoría Superior del Estado lo rechazan. Es decir, si la ASE aprueba las cuentas públicas, los legisladores morenistas las desaprueban, y lo que desaprueban ellos la aprueban. O sea, están jugando al gato y al ratón, lo que les resta seriedad al Congreso del Estado porque por un lado los morenistas están empecinados en ir contra la ASE, y los priistas en defenderla. La politización de las cuentas públicas.



Compartida. Por cierto, en donde no hubo ninguna diferencia entre la ASE y los diputados locales morenistas, priistas y demás son en las cuentas públicas de El Fuerte y Choix. La ASE las reprobó y los legisladores avalaron ese dictamen. Ya muchos en El Fuerte hablan de que para ser unánime la decisión de unos y otros quiere decir que las cuentas públicas 2018 están realmente plagadas de irregularidades. La gente de la alcaldesa Nubia Ramos responsabiliza a Antonio Cota, quien estuvo como alcalde interino en ese año, pero la gente de este le endosa la culpa a la alcaldesa Ramos. Algunos otros, sobre todo los opositores, dicen que no hay pierde porque la responsabilidad es compartida entre “Toñito” Cota y Nubia Ramos. En ese año estuvieron los dos. Uno de interino y la otra cuando regresó.



Al calce la firma. Notariado le trajo el documento del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en el que lo reconoce como integrante de la bancada de Morena en el Cabildo de Ahome. El regidor Ramón López Félix ya se la dejó al secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, que cabe la posibilidad que le salga con otra negativa porque dicen que al alcalde Guillermo “Billy” Chapman no le gustó la movida que hizo López Félix. López Félix renunció al Partido del Trabajo para irse con Morena.



La buena. Si bien ayer los trigueros del Valle del Carrizo tuvieron una mala noticia de que el gobierno federal no les va a pagar los apoyos de 2018-2019 sino hasta el 2021, tuvieron una buena. O al menos eso parece. Se trata de que ya quedó constituido el fideicomiso al estamparse las firmas, principalmente de Carlos Ramírez, dueño de Multigranos, que les debe la producción desde hace más de un año. Con eso Almer tendría el financiamiento para pagarle a los productores, a quienes llamará en los próximos días para sacar cuentas y pagarles. El colmo sería que les salieran al rato con que siempre no.