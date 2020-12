La indefinición en Morena mete a la pelea al “Químico” y Vargas

La indefinición. Cuando eres el partido en el gobierno. Cuando sabes que los ojos de los ciudadanos están puestos en ti, claro que resulta difícil tomar decisiones. Y eso trae de cabeza a Morena en el caso de Sinaloa. Tres veces han cancelado el anuncio del nombre de quién será el candidato a gobernador. Y eso trae, por decir lo menos, con los nervios de punta, no solo a los aspirantes a la candidatura.

¡No! Otros personajes cercanos a ellos que se sentían arriba del “carro de la revolución”, no hayan qué hacer. Pero hay otros, como es el caso del comisionado de Conapesca, Raúl Elenes, que nos dice que ya tiene desde hace rato su renuncia, que saca de su escritorio y la vuelve a meter. Él es suplente del senador Rubén Rocha Moya y está más que listo para brincar.

Pero algo sucedió y como comentamos desde la segunda ocasión que Morena canceló el anuncio, el gran perdedor es sin duda Rocha Moya. Y es que al parecer se confió. Pensó que era suficiente contar con el apoyo de Ricardo Monreal y de Ignacio Mier. Y ya seguramente se dio cuenta. El caso de Gerardo Vargas Landeros es sin duda para llamar la atención.

Asegura que él salió arriba en la encuesta de Morena. Y con el respaldo de Marcelo Ebrard, podría, dar el campanazo. A quien no se debe perder de vista es al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. No se ría, por favor no se ría. Pero en esta rebatinga morenista pudiera alcanzar la candidatura. Por algo arreciaron los ataques en su contra.

La carrera mortal. Los anuncios se han intensificado. Ya comenzaron a llegar las vacunas. Pero hace ruido que por 3 mil dosis hasta honores se hayan realizado. Dirán algunos, peor es nada. Es cierto, pero somos 130 millones de mexicanos. Que han seguido llegando a cuentagotas. Pues qué bueno. Pero pareciera una carrera mortal entre la vacuna y los contagios por coronavirus.

Ayer, oficialmente el Gobierno Federal reveló que se habían vacunado 9 mil 579 personas del Sector Salud. Pero ayer en tan solo 24 horas se reportaron 5 mil 996 nuevos contagios. En varios países de Europa se inició la

vacunación y se decidió que la recibieran de manera conjunta el personal de salud y las personas de la tercera edad más vulnerables. Y es que allá la cantidad de vacunas es mucho, pero mucho mayor que las que han comenzado a llegar a México.

Sinaloa se prepara. Desde octubre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel había señalado que se reservaron recursos económicos para la compra de vacunas contra el Covid-19 que fueran autorizadas por las autoridades de Salud. Se tomaron acuerdos con la Universidad Autónoma de Sinaloa para que juntos se crearan las condiciones de recibir en lugares adecuados las vacunas. Ayer, Quirino aseguró que ya están listos para recibir la vacuna y que podría ser en enero.

Un voladito mortal. Cientos de visitantes han comenzado a llegar a Mazatlán. Y con ellos los riesgos de contagios. Lo otro es que desoyendo los llamados de quedarse en casa y evitar reuniones de festejos de fin de año, muchos sinaloenses se preparan para la fiesta. Las autoridades de Salud en Sinaloa saben que enero será un mes difícil.

Y no se refieren a la situación económica que también es delicada. ¡No! Se refieren al disparo que se prevé en los contagios. Se sabe que los hospitales donde hay áreas habilitadas para atención del Covid-19 se están preparando. Pero todos deberían de saber que el personal médico está agotado. Han sido casi 10 meses de intenso trabajo, bajo una gran tensión y riesgos. El personal médico de Sinaloa es el más indignado por la falta de conciencia de muchos.