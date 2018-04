La inenarrable muerte de los tres

¡Al rapero, al rapero! –gritan los responsables. Florestán.

En medio de todo lo que vivimos, un hecho en Jalisco conmueve, indigna, horroriza, sacude a los mexicanos y saca a miles de jóvenes a la calle.



Me refiero a la desaparición, tortura y muerte de los tres estudiantes de cine de Guadalajara, Jesús Daniel Díaz García, Javier Salomón Aceves Gastélum y Marco Francisco García Ávalos que tuvieron la mala suerte de acudir a una casa en Tonalá, Jalisco, conocida como La Cabaña para usarla como locación para grabar un proyecto escolar.



La mala suerte siguió cuando ahora se conoce que esa Cabaña era utilizada como casa de seguridad de un delincuente identificado como Diego Gabriel García, pieza importante de un cártel llamado Nueva Plaza, que encabeza Carlos Enrique Sánchez Mejía, El Cholo, enemigo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que domina la plaza, el estado, la región y más allá.



La tía de uno de los jóvenes muertos, suegra de El Cholo, y detenida hace tres semanas por lenocinio, fue, informó la Fiscalía de Jalisco, la que les prestó La Cabaña para grabar su corto que, paradójicamente, se llamaba El Terror.



Lo que pasa es que vigías del CJNG acechaban dicha cabaña a la espera de Diego Gabriel García, del otro cártel, y cuando vieron movimiento con el arribo de los tres estudiantes, acompañados por tres compañeras, reportaron que era gente de El Cholo y al salir de la casa, el 19 de marzo, los alcanzaron pasado el kilómetro 19 del Nuevo Periférico Oriente, donde se les había descompuesto el vehículo, y de dos camionetas pick up se bajaron seis sujetos armados que se los llevaron. Los trasladaron a una casa de Tonalá, en la calle de Lechuza 81, donde los interrogaron y torturaron para que confesaran que eran del otro cártel, lo que siempre negaron, no les creyeron los mataron, llevaron los cadáveres a otra casa, ahí mismo en Tonalá, calle de Amapola 450, donde otro criminal, un conocido rapero con canal de You Tube, se deshizo de los cuerpos en ácido sulfúrico.

No puedo creer hasta dónde ha llegado esta sociedad que puede crear monstruos como ese rapero, como esos delincuentes ante los que, sin duda, estamos desprotegidos, somos, todos, sus rehenes cuando el Estado ha sido incapaz de impedirlo y dejarnos, desprotegidos, en sus manos.



1. SILENCIO.- Sin dar más detalles, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer la renuncia de Javier Olea como fiscal general de Guerrero. Se dijo que era por motivos personales. Pero ya no podemos aceptar esas salidas sin una explicación pública;



2. DINERO.- El Tribunal Electoral aprobó ayer, con el voto a favor de su presidenta Janine Otálora, ordenar al INE emitir un nuevo acuerdo para aumentar el tope de gastos de financiamiento para los independientes como había solicitado Margarita Zavala y que podría recaudar hasta 422 millones de pesos; y



3. REGRESO.- Ya regresó el presidente Peña Nieto de su visita de cinco días a Alemania, Holanda y España. Y hoy se sentará a revisar el tema de la campaña y equipo. Luego habrá decisiones.



