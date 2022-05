La justicia, esa lúgubre góndola 

audima

¡Ya es temporada de pitahayas! El jueves me llegó una bolsota y estuve toda la tarde repartiendo de esa perfecta esfera, Aleph de maravilla, a cuanta amistad me hallé en el centro. Hasta me comí unas desde lo más arriba del Teatro Pablo de Villavicencio para así escuchar la única sinfonía de Beethoven que no había presenciado en la vida: la cuarta. En los segundo y tercer movimientos hubo como un brillo que pensé quizá era por la fruta, así que el viernes fui a la segunda presentación de la sinfonía: resultó que era la música. Fue como si Beethoven hubiera encontrado la manera de dejar un Aleph en la sinfonía.

Creo que la memoria es el Aleph de toda persona, uno de esos puntos que contiene todos los lugares, mundos y tiempos. Ahí vive parte de las personas que se nos adelantan y que mucho han dado. Estos días he pensado que gente como Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez es de la que acaba dejando en la Tierra más cosas buenas de las que había cuando llegaron y eso lo logran por vivir de acuerdo con sus principios.

Gente como ellos es de la que aporta a construir consciencia en sus conciudadanos. Ese proceder me parece un derrotero heroico en este entorno de creaciones a medias que se vuelven mediocridades enteras y ante el que periodistas como Javier y Luis Enrique, y varios más, sacan la casta y crean caminos para llegar a ver cada vez más lejos y así tener la información y verdades que todos merecemos.

El domingo, viendo nacer el nuevo mural a Javier Valdez en el centro de Culiacán que pintó el taller de gráfica Juan Panadero, recordé cómo cuando en 2011 Javier recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ (Comité de Protección de Periodistas) expresó que en Culiacán «es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos». Once años después, “El Bato” podría decir lo mismíto; está documentado cómo un periodista asesinado es la punta de un iceberg de otros periodistas agredidos o amenazados, eso en México y otros muchos lados.

Con casos pendientes en casi casi cada familia de este país, casos presentes y futuros, creo que un poeta diría algo como que en Sinaloa la justicia es una lúgubre góndola, una barca que llega por el Tamazula al amanecer, que a mediodía gira en la Asta bandera donde los ríos se encuentran, y al anochecer se oculta por la ribera del Humaya entre las torres infinitas de expedientes de la Fiscalía.

El fenomenal narrador norteño, periodista y por un tiempo ‘culichi’, Daniel Sada, bien habría sintetizado mucho de esta actualidad que vivimos con el mismo hilado que entretejió su gran novela Porque parece mentira la verdad nunca se sabe; Sada llegó a profetizar en sus novelas y a veces me pregunto qué pensaría del «tema de nuestro tiempo».

«No hay gente mala, hay gente con muchos problemas», suele decir Bastián, un amigo que cita a Rousseau sin saberlo. Cuando dice eso pienso que hay gente que se sostiene a la distancia, que incluso sin conocerla deja algo indeleble y bueno en el Aleph que somos; para mí, Javier y Luis Enrique serán siempre de esas personas.