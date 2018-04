La lesión y sin manguito

Acá estoy con el manguito rotador roto de mi codo. Luego de muchos años sin una lesión en mi brazo de lanzar, llegó inesperadamente. Y todo por un dichoso juego amistoso de beisbol que ni siquiera se realizó. Entusiasmado por una invitación que me hiciera Rosario “Chico” Leyva y el profesor Humberto Dautt para acompañarlos al partido, me propuse también, enfundarme la casaca de pelotero. ¡Recordar viejos tiempos, me dije!En un viejo baúl donde guardo un titipuchal de mis pertenencias deportivas, encontré el guante duro, unas cintas muñequeras, medias y la clásica concha para el suspensor. Y nos fuimos directo al campo de juego. Empecé mis calentamientos, pero los amigos atrás de la barda estaban escépticos. Algunos en vez de gritarme: ¡Calienta, calienta!, decían: ¡Enfría, enfría! Pero seguí mi rutina y rápidamente tomé forma. Empecé a lanzar mis tiros con mayor fuerza, hasta que llegó el dolor. Parecía mentira, pero me había lesionado seriamente.Y a propósito de manchus, chalis, birriniris, -traducción- “Sola se quedó y sola se fue en solitario”. ¡Ai´sí! Todo fue producto de ese partido entre periodistas y el mismo Club de Veteranos que no hubo. Nadie asistió, y algunos despistados, como el amigo “Layo” Espinoza, que venía puesto para la jugada, algo enfadado vertió su comentario: “No hubo carne asada, nadie vino”.¡Y acá estoy buscando a quién enviarle la factura del hospital y sin manguito!