La libertad de prensa y nuestras obligaciones para defenderla

¿Qué podemos decir sobre la libertad de prensa en México en el quinto aniversario del asesinato de Javier Valdez Cárdenas? ¿Una semana después del asesinato del reportero y columnista Luis Enrique Ramírez Ramos? ¿La misma semana en que dos periodistas más fueron asesinadas en Veracruz – Yesenia Mollinedo y Johana García?

Según Artículo 19, ONG acreditada por la ONU para la defensa de la libertad de expresión, 153 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, 128 desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, y 33 en la actual administración de López Obrador. Por veinte años México ha figurado entre los cinco países más peligrosos para hacer periodismo, allá con Ucrania, Siria, Yemen, y Afganistán.

El periodista Témoris Grecko nos urge no caernos en comparaciones con el periodismo de guerra, o de los corresponsales que se insertan en los campos de batalla. Hacen una labor importantísima–retratan el saldo humano de la guerra, dan voz a los civiles y refugiados, y exponen masacres y crímenes de lesa humanidad. Y el riesgo es enorme. Además de bombardeos, sufren amenazas, secuestros, tortura, y en los casos más extremos, ejecuciones por hacer su trabajo. Comparten estas revelaciones y riesgos con sus colegas mexicanos. Pero, cuando salen, salen, y el riesgo no les persigue a casa.

Para los periodistas mexicanos, al contrario, el riesgo es constante, y la presencia de la casa, de los seres queridos en el mismo espacio que su trabajo, sirve para apalancar la presión ejercida en contra de ellos por los actores violentos. Los resultados son claros – miedo, aislamiento, y autocensura.

Y los periodistas locales no cuentan con la solidaridad internacional del gremio, tampoco. Claro, los periodistas internacionales expresan su solidaridad personal (y muy genuina)con sus colegas mexicanos. Muchos van a ir a las conmemoraciones para Javier Valdez, y hay toda una serie de organizaciones que los apoyan, haciendo denuncias, emitiendo avisos, y documentando ataques en contra los periodistas. Una labor muy importante, también.

Pero, a nivel práctico, los corresponsales de guerra comparten fuentes, información, análisis de riesgos, canales de comunicación, equipo, hasta medidas de escaparse de situaciones peligrosas. Y no existe este nivel de solidaridad entre los periodistas internacionales y sus colegas mexicanos porque los primeros no están aquí, y no trabajan en el mismo medio.

Ellos no tienen la culpa, sino cambios estructurales en la industria de los medios de comunicación con la subida de fuentes digitales y medios sociales. Con pocas excepciones, las salas de noticias de los grandes periódicos de los Estados Unidos y Europa son una fracción de su tamaño desde hace quince años, y los primeros a ser eliminados fueron los corresponsales extranjeros. Hay pocos en México, la mayoría en CDMX, y con responsabilidades geográficas y temáticas enormes.

Cuando van a Veracruz o Culiacán o Tijuana, van por dos o tres días, contratan interlocutores y guardianes locales, y tienen que hacer dos o tres reportajes rapidísimos. Meten un dedo de pie al agua, nada más. Y cuando salen, salen.

En su libro Narcoperiodismo, el propio Javier Valdez relata el ambiente de abandono y terror en que trabajan muchos periodistas mexicanos:

Las manos del reportero tiemblan, quiere escribir la verdad y la palabra “miedo” se anota sola, desea decir en dónde, cuándo, quién, por qué… y la palabra “miedo” escupe burla, angustia, desilusión, olor de sangre o pestilencia de una casa de seguridad; el reportero tiene hijos, esposa, padres, hermanos, pero también tiene sus muertos y una mordaza, sus muertos y hambre y llanto y sed y una punzada en el pecho que lo obliga reprimir algunas lágrimas, sabe que no puede escribir, no debe escribir, no siente escribir, no sabe escribir porque “miedo” es su casa, el periódico donde trabaja, la ciudad y el país donde vive, donde se esconde y miserablemente sobrevive, pero aun así le dice al teclado, “ándale, cabrón, no te agüites, digamos lo que sabemos, pero sólo “miedo” aparece en la pantalla…

El mismo miedo impide ser policía, funcionario, o ciudadano honesto, de denunciar delitos y defender causas justas. Este nivel de miedo no es el resultado de un mercado negro clásico, en donde la violencia sirve para hacer cumplir contratos ilícitos y silenciar los que los revelarían – este uso limitado de la violencia por de los narcos y sus patrones políticos ya se murió. El miedo que describe Javier es el resultado de una violencia que asalta toda la sociedad civil, que aterroriza y divide para conquistar.

Es también la violencia de un país rico y exitoso a nivel mundial, con élites comerciales y políticos bien arraigados y una clase media creciente, en donde el prejuicio del estatus quo es muy fuerte y los cambios fundamentales implican grandes riesgos. Parte de este estatus quo es compartido con periodistas de todo el mundo – la denigración de los periodistas por el populismo político, pero más importante, por nuestra manera de consumir noticias e información, lagran corrida hacia el denominador común más bajo, creado por el internet y los medios sociales.

En una columna sobre la compra de Twitter por Elon Musk, Anand Giriharadas critica el billonario por definir la libertad de expresión exclusivamente en términos negativos – es decir en términos de restricciones de autoridades poderosas en lo que un puede decir o publicar. Ignora, lo que podríamos definir como “la libertad de expresión positiva – pasos afirmativos para crear condiciones que permitan a todas las personas sentir y ser libres de decir lo que piensan.”

Esta crítica me parece particularmente relevante a México, dado que históricamente la libertad de prensa no necesariamente correlacionaba con la independencia de medios particulares en México, sino con la falta de censura explícita. Por medio de la compra de anuncios, el subasto de materiales, la creación de institutos y programa educativos, y otros subsidios, el estado mexicano apoyaba al desarrollo de medios más diversos y robustos que hubieran sostenido el mercado libre. Los abusos de este sistema son obvios –golpes editoriales como lo de Excélsior(1976), incautaciones de ediciones de Proceso y Zeta, cobertura sesgada de Televisa en los últimos días del viejo régimen, y toda la política de chayotes y embutes. Y había también asesinatos de periodistas, pero no a nivel que tenemos ahora.

Apoyo positivo del estado y la sociedad para los periodistas es el único sendero hacia su protección, y la única esperanza para salir de este ciclo terrible de miedo, aislamiento, y autocensura. Más allá del botón de pánico y los medios cautelares para periodistas, tenemos que buscar nuevas formas de defender a la democracia y buscar a la solidaridad internacional, sin ser limitado por el mercado del denominador común más bajo. El compromiso empieza con cada uno de nosotros, de aguantar autocrítica y aceptar verdades inconvenientes, en lugar de acomodarnos tanto a cámaras de eco personalizadas.

Cada derecho tiene obligaciones correspondientes, y si no reconocemos las que corresponden a la libertad de prensa, toda nuestra indignación sobre otro periodista asesinado resonará hueca, un eco cada vez más débil dentro de un cañón de violencia.

Dr. Everard Meade

San Diego, California EUA