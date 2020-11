“La limosna” de Mario Zamora

“De eso pido mi limosna”, respondió el senador Mario Zamora cuando se le cuestionó sobre sí le gustaría encabezar la alianza opositora de cuando menos el PRI, PAN y PRD. Ratifica que aspira a ir por la gubernatura del estado.

Aclara que la política ya no es como antes, que los aspirantes simulaban que no tenían aspiraciones, que esperaban a que les dieran línea, ahora hay que hablar directo y que está seguro que sin el PRI no puede ganar, pero igualmente que el PRI solo es posible que tampoco gane, por lo que hay que buscar la alianza, pero debe ser de gobierno, no personal.

Sobre su virtual contrincante al interior del partido, de Jesús Valdés, se expresa muy bien. Recuerda que fueron compañeros en la legislatura de Sinaloa y que en caso de ser candidato necesitaría que Jesús lo apoyara, igual que él lo apoyaría o a quien sea postulado por el PRI.

Poco antes había aclarado que ante el desgaste de la imagen de los partidos, que más que nada que buscan una alianza con la ciudadanía, con la gente que no tiene partido, con los pequeños empresarios, campesinos, pescadores y ganaderos, que son los más afectado por la pandemia y les urgen apoyos.

Lamenta la aprobación del presupuesto federal que les reduce recursos a los gobiernos de los estados y a los municipios y que no fija una partida para la compra de las vacunas contra el covid y reta a los diputados federales que lo aprobaron a que regresen a explicarles a los productores y toda la gente. Mario también aborda el tema del acuerdo del INE para que al menos se nomine a 7 mujeres en las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo año y asegura que este no funcionará, porque el instituto no se puede atribuir facultades legislativas.

El problema no es de hombres o mujeres, sino de facultades, ya está legislado que debe hacer paridad en los gabinetes, en las legislaturas, pero los estados se dejan libres, por ser únicos, además el acuerdo del INE se hizo cuando ya había iniciado el proceso electoral, en que por ley no se pueden hacer cambios.

Popurrí. En una desairada reunión, a la que no asistieron los senadores Rubén Rocha e Imelda Castro, solo Mario Zamora, Guillermo Padilla denunció que la Comisión Federal de Electricidad le cobra indebidamente 350 millones de pesos al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, para el subsidio de las tarifas de verano. Asimismo, demanda que se establezca la tarifa 1-F en todo el estado porque reúne todos los requisitos por las altas temperaturas que predominan. Zamora les ofrece todo el apoyo.

RENUNCIA. Sorpresiva la renuncia ayer del Carlos Gandarilla a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y aunque aclaró que es por motivos personales, se va de notario, en vísperas de los destapes, aunque todo movimiento se interpreta como una señal con repercusiones políticas, más cuando Gandarilla era uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Quirino Ordaz y se le vaticinaba una promisoria carrera política.