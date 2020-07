La lucha por el juicio político contra Chapman

El diputado local morenista Juan Ramón Torres acusó al alcalde Chapman de traicionar los principios de no robar, no mentir

Dirá misa. Mucha crema a sus tacos dicen que le echó el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la lucha contra el coronavirus. En el acto de inauguración de los tres colectores en la ciudad, obra construida con recursos del gobierno estatal, Chapman se llevó gran parte de su mensaje en el tema de la emergencia sanitaria seguramente porque no tenía nada que presumir en la realización de obras. En su discurso, que ya no apantalla a nadie pese a la teatralidad con que lo emite, el alcalde enfatizó los recursos de 21 millones de pesos que ha canalizado para enfrentar la pandemia en el municipio. Dirá misa, pero hay quienes tienen fundadas dudas de ese gasto, sobre todo los regidores como el priista Raúl Cota y el pasista Fernando Arce, a quienes se les ha negado la información pese a que la han solicitado de manera formal. Como al que quiere datos sobre el particular, Chapman los remite a la página de internet que abrieron para subir la información. Una tomada de pelo.



Las huellas. Por si fuera poco con los indicios que ya existen, el alcalde Chapman aportó otros elementos para que la hipótesis vaya cobrando más forma de que la embestida contra PASA viene de él y de sus funcionarios, pero lo más delicado es que al parecer se hace de manera artificial para cambiar de empresa recolectora de basura. Como lo de OPEcología se enredó porque la jugada quedó muy vista, ahora sale con que se podría dar una nueva licitación. El detalle es que Chapman se refirió a que PASA otorga el servicio con muchas fallas, lo que la empresa niega y la ciudadanía no está tan inconforme. Incluso, el alcalde llegó a decir que no se le debe a PASA cuando esta está reclamando una deuda de 24 millones de pesos. Está más que claro que esta administración, la de los escándalos, quiere dejar de herencia una nueva empresa recolectora de basura, y sabrá Dios bajo qué acuerdos públicos y abajito del agua.



Va de nuevo. Dicen que el diputado local morenista Juan Ramón Torres Navarro está esperando el momento institucional para reanudar la lucha por hacerle juicio político contra el alcalde Chapman. Se habla que teniendo la sentencia del Tribunal Electoral de inejecución de la misma y su reincidencia de violencia política en contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela, Torres Navarro se irá con todo. La reactivación será a partir del 15 de julio, pero por lo pronto ayer en una videoconferencia entre morenistas lo acusó de traidor de los principios de no robar y no mentir.



El sesgo. Por donde se le vea, no están de más las acciones que emprendieron un grupo de productores de trigo para presionar con el fin de que la empresa Multigranos les pague la producción que le entregaron hace más de un año. Hasta puede que sirva para que se agilice las trámites de formación del fideicomiso para el crédito con que se les va a pagar. La conformación del fideicomiso tiene su chiste y lleva su proceso, lo que ya está caminando gracias a la lucha de los productores fraudeados y que pertenecen a las diferentes organizaciones agrícolas. Pero resulta que ahora los productores que tomaron ayer la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán cuestionan a los líderes de esas organizaciones, sobre todo a los de la CNC, bajo el argumento que no se les ha pagado. Dicen que no pertenecen a ninguna organización, pero de todos es conocido que son de Morena. Se habla que con esto se promueve la politización y capitalización del problema, como también la división. Por eso están como están en el campo.



Alarma. Los fortenses están alarmados porque mientras la administración de Nubia Ramos alardea de las medidas que han tomado, los casos de coronavirus no paran. Todos los días hay contagiados y, lo peor, muertos. Solo un dato: ayer se reportaron tres decesos en el municipio.