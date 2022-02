La lucha de la 4T vs la inseguridad

audima

En momentos en que inician en el Senado las discusiones por las reformas prioritarias que se podrían aprobar el actual periodo de sesiones, la senadora Imelda Castro hace un balance en materia de seguridad pública y asegura que se ha avanzado en el abatimiento de la corrupción y la impunidad que imperaban en los sexenios anteriores por los contubernios entre los altos jefes policiacos y los capos del narcotráfico.

Para empezar, dice que operan y sesionan a diario las 32 mesas de paz instaladas en todos los estados del país, en las cuales participan los gobernadores, los mandos de las fuerzas armadas, los fiscales y los secretarios de Seguridad Pública.

Para abatir la corrupción se ha tenido que dar al Ejército y a la Marina el control de las aduanas terrestres y marítimas por las cuales entraban con toda facilidad drogas, armas y dinero. Se ha decomisado más del 600 por ciento de fentanilo que el decomisado durante los últimos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y para la pacificación ya existen más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional.

Explica que la oposición critica la política de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no toman en cuenta que este gobierno no se ha quedado cruzado de brazos, sino que para mermar el poder financiero de los cárteles, se han bloqueado 36 mil cuentas bancarias y los legisladores morenistas pretenden que este dinero del crimen organizado pueda usarse para equipar a las fuerzas de seguridad.

Los esfuerzos del combate a la delincuencia los encabeza Rosa Isela Rodríguez, la primera mujer en ser secretaria de Seguridad Pública y hay la propuesta de que la Guardia Nacional siga bajo el mando de la Sedena, para evitar caiga en las manos de la corrupción como sucedió con la ex Policía Federal para provecho de malos funcionarios como el exsecretario calderonista de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

Imelda reconoce que a pesar de los esfuerzos que se hacen, no se puede arreglar de la noche a la mañana lo que estaba completamente podrido y en manos de las mafias, que se requerirá más de un sexenio para restablecer por completo las condiciones de seguridad. Muchos de los delitos han disminuido, pero falta mucho por hacer.

Popurrí. En el magisterio estatal se libra la madre de todas las batallas, entre las incipientes organizaciones de la Cuarta Transformación y el cacicazgo sindical que desde los años 80 detenta Daniel Amador, célebremente conocido por el férreo control que ha ejercido en el sector educativo y las fastuosas celebraciones de sus cumpleaños que hacía en las playas de Celestino Gazca, para lo cual paralizaba las clases en todo el estado durante dos o tres días.

El tiro está cantado: el candidato de Daniel Amador es Ricardo Madrid Uriarte y se antoja difícil que los morenistas puedan vencer de un momento a otro la inercia de los vicios, complicidades y corruptelas que se han tejido por el grupo que detenta el poder en el magisterio.

COVID. Mario Zamora propone que el gobierno proporcione pruebas gratis de covid a todos los trabajadores.