La lucha no descansa

En busca de alcanzar mejores precios por sus cosechas y que los pagos fluyan rápido, el movimiento de los productores sinaloenses no descansa, ni en días festivos o fines de semana. La urgencia por garantizar lo justo por los alimentos que producen no tiene día de descanso.Una vez más, los agricultores tuvieron que salir a las carreteras y protestaron en las casetas de cobro de todo el estado para presionar al gobierno federal para que no deje desamparado al campo sinaloense. Como parte de las protestas, liberaron por un tiempo las casetas para que los vehículos circularan sin tener que pagar el peaje. La exigencia es que los bodegueros cumplan con los acuerdos que tomaron en el Palacio de Gobierno de pagar la tonelada de frijol en 16 mil 250 pesos por tonelada, porque hay algunas bodegas que se la quieren pagar hasta en 12 mil, lo cual consideran que es un abuso por parte de ellos.