La luna de miel de Vargas con pasistas

Con todas las reservas tomaron los pasistas de Ahome lo dicho ayer por el gobernador Rubén Rocha Moya de que no va a haber una cacería de brujas en su contra tras haber removido a Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud por no haber retirado las denuncias que tenía interpuestas en contra de periodistas, entre ellas del columnista de EL DEBATE Luis Enrique Ramírez, recién asesinado. Y es que hay algunos que aflojaron el cuerpo porque es una señal de que van a seguir con “el hueso”, pero otros no están tan seguros porque tienen claro que Rocha Moya como puede decir una cosa, al rato puede hacer otra. El ejemplo más claro es el trato que tenía con su líder: un día lo ajustaba y al rato lo veían con él como si nada. Hasta que lo corrió. Por eso, lo dicho por Rocha Moya de que no va a correr a los pasistas que están en su gobierno, lo creen y no lo creen. Están en la incertidumbre. .

EN ESA MISMA LÍNEA está el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, que dijo que tiene muy buenas relaciones con los funcionarios y regidores del Partido Sinaloense. A los integrantes de su gabinete de ese partido no le ha pasado por su cabeza ponerlos en la calle, emulando al gobernador Rubén Rocha, que corrió a Héctor Melesio Cuen Ojeda como secretario de Salud. Vargas Landeros prácticamente ratificó a Alma Marién Fierro Arroyo como directora de Educación y a Rodolfo Ramos como director del Instituto Municipal de la Juventud, posiciones que cedió al PAS tras el proceso electoral en el que fueron juntos. También mencionó a los regidores Carlos Roberto Valle Saracho, Marysol Morales y Jesús Ramón Salmerón. En realidad, con estos tiene una luna de miel, pero no se sabe hasta cuándo porque si una parte u otra recibe línea de “arriba”, ahí se va a poner buena la cosa.

Es CUESTIÓN de días para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales organice y realice la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo que ordenó el Juzgado Sexto de Distrito y confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia en firme del juicio de amparo interpuesto por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas ya fue notificada a la Semarnat, por lo que debe de acatarla de inmediato. Por eso tiene lógica lo expuesto por el director general de la empresa Gas y Petroquímica del Pacífico, Arturo Moya, de que en este mismo mes se podría llevar a cabo la consulta. Ayer, Moya se reunió con los agricultores y está tan confiado que el proyecto está a punto de hacerse una realidad.

DICEN QUE ALGUNOS SÍNDICOS andaban “volados” ayer tras recibir la orientación para hacer las gestorías en las dependencias de la comuna. Los mandó “soñados” el secretario Genaro García Castro, que hasta les dijo que el acercamiento con los funcionarios de la administración era inédito. A ver si es cierto que los síndicos aprendieron las clases y hacen la gestoría para resolver los problemas en los pueblos y, sobre todo, los funcionarios les responden.