La madre de todos los males

La ineptitud de las administraciones en turno para sanear las finanzas y eficientar el cobro de los servicios de agua potable y drenaje no son los únicos factores que han sumido en la casi bancarrota a las Juntas de Agua Potable del sur de Sinaloa.

La corrupción ha pesado mucho para que estas dependencias se hayan convertido en un pesado lastre para los gobiernos municipales y en especial para el Gobierno estatal, que debe estar autorizando créditos a cuenta para que los ayuntamientos mantengan su operatividad.

El caso más claro es el de Mazatlán, donde el Gobierno que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha empezado una guerra en contra de los que ha llamado “una red de corrupción y complicidad” que mantenía bajo protección el robo de agua potable.

Al menos diez funcionarios de primer y segundo nivel han sido dados de baja de la gerencia bajo la sospecha de que solapaban de alguna manera a empresas que operan con tomas clandestinas.

En la zona rural del municipio, en especial en torno a la sindicatura de Villa Unión, la Jumapam ha desconectado al menos quince tomas clandestinas.

En administraciones anteriores se había detectado lo mismo, incluso empresas dedicadas a la venta de agua purificada que no pagaba por el suministro de vital líquido que recibía a través de las líneas de la Jumapam.

Al mismo tiempo, la Jumapam ha iniciado procesos administrativos en contra de empresas, hoteleras y comerciales, a las cuales se les han detectado tomas clandestinas.

El caso más representativo es el que se implementó contra la empresa Espectáculos del Pacífico, la cual tuvo que cubrir cerca de 3 millones de pesos por multas y servicios no cubiertos al descubrirle cuatro supuestas tomas clandestinas. ¿Se imagina cuántos casos similares hay en el resto del sur de Sinaloa?