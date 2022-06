La mala selección de los funcionarios en la comuna fortense

El regidor independiente de El Fuerte Jairo Leyva acusó que el alcalde Gildardo Leyva Ortega está provocando desestabilización en el gabinete con tantos cambios de funcionarios y que no ha dado resultados a ocho meses de haber iniciado su gobierno.

ESTO ES porque Leyva Ortega lleva ya siete cambios de funcionarios de primer nivel y otros de más bajo nivel. El alcalde tiene facultades para hacerlo. La ley se lo otorga con los empleados de confianza, como lo son los que conforman la primera línea del gabinete.

ÉL LOS SELECCIONA y les otorga el nombramiento. Se supone que lo hace tras un análisis de perfiles, los que se supone los hizo. Sin embargo, por una razón u otra empezó a quitarlos cuando aún el gobierno no se asentaba. Y lo siguió haciendo hasta la fecha.

SU ARGUMENTO es que no dieron los resultados, cuando menos con eso se justificó en el caso del gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, Jairo Soto, cuando antes había asegurado que había renunciado por motivos personales. Lo cierto es que el alcalde tendrá sus razones para cambiar a los funcionarios, pero por lo novel de su administración sale a relucir el debate sobre sí se equivocó o no en los nombramientos. Los hechos demuestran que sí. Hayan unos renunciado o él los haya cesado.

LO MÁS GRAVE es que el ambiente laboral no es el mejor y que esto influya en los resultados.