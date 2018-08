La maleza en los campos de beis

Se fueron, volaron ya, 72 abriles. Pero seguimos contando y cantándole a la vida. Nuestro agradecimiento a los amigos y familia que se dignaron enviarme su felicitación. Por cierto, tuvimos un pequeño agasajo por ahí abajo del puente blanco. Su sombra y la frescura de la tarde, rodeado de amigos, una buena botana y las suculentas espumosas, lo hicieron más agradable. Ya ven ustedes que luego preguntan: ¿Se va hacer o no se va hacer? ¡Y sí se hizo!Y entre el bullicio de la charla con los amigos, la presencia de algunos peloteros en el parque del Club de Veteranos y las féminas que asisten al estadio de softbol Dr. Florentino Camacho Rivera, salió a relucir los comentarios. El campo adyacente en la llegada del club Veteranos está lleno de maleza. Enmontado y descuidado por sus socios.Se podrá argüir de que es temporada de lluvias, pero que tanto es tantito y que le den una limpieza total. Seguidamente ese predio es olvidado y no tiene uso.Y a propósito de chalvos, rufinis, bañositis, -traducción- “Jamás he dejado de ser tuyo y sin embargo” ¡Ai´sí!. Las instalaciones del Club de Beisbol Veteranos son famosas. De las mejores se ha dicho en la entidad. Pero es menester siempre tenerlas en óptimas condiciones. Así como se le da el mantenimiento al campo grande del beisbol, pues ese mismo tractorcito puede abrirle una mejor vista a su parque en la llegada de los visitantes. ¡Digo!