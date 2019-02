La mañanera, caso único hasta que dure

Y algún día habrá que hacer escala en ese mundo aspiracional es que el estado de Derecho. Florestán.

Ayer le daba estadísticas levantadas por el doctor Luis Estrada sobre las conferencias de prensa mañaneras que se han convertido en la herramienta esencial de gobierno del presidente López Obrador, un ejercicio único en el mundo que marca la agenda cotidiana.

De acuerdo al estudio, al lunes 11 de febrero, 73 días de gobierno, había dado 52 mañaneras de lunes a viernes, excepto el 31 de diciembre y cuatro extraordinarias en sábado y domingo tras la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado hasta ahora un saldo de 130 muertos

Ya ayer le contaba que había mencionado 79 veces la palabra neoliberal y en 68 admitido no tener información con las frases: no tengo el dato, no sé, no tengo conocimiento, no tengo todavía las cifras, lo que me parece muy bien porque el presidente de la República no tiene por qué tener el detalle de toda la información miscelánea.

Dice Estrada que las intervenciones de su equipo en la mañanera, han resultado poco estratégicas: el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo la primera en la número 49, sobre los bonos del NAIM, pero luego se la mató él mismo con lo de que las abuelas se encargaran de cuidar a los nietos, tras el incumplimiento del compromiso presidencial al cancelar el presupuesto de las estancias infantiles, que para mí es un error.

La única vez que ha participado el titular de Sedatu, Román Reyes, fue para anunciar el sueldo que se había puesto. Olga Sánchez Cordero ha sido de las más asiduas, 17 veces, de las que ha hablado en siete, la última para aclarar lo del penthouse en Houston. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto nunca ha ido y la de Economía, Graciela Márquez, sí, pero no ha hablado.

El punto, reitero, es que la mañanera es el principal instrumento de gobierno del presidente López Obrador.

Mientras dure, porque todo por usar se gasta.

RETALES

1. TERNAS.- La terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte enviada por el presidente de la República al Senado podría ser rechazada, lo que lo llevaría a mandar una segunda. Las tres propuestas, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Celia Maya, comparecen hoy ante comisiones y el jueves irían al pleno. La oposición está por devolverla;

2. OPERACIÓN.- Senadores de oposición han sido citados por los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad y el consejero jurídico de la Presidencia, en bloque o por separado, para convencerlos de aprobar la Guardia Nacional tal y como la quiere López Obrador. Los del PRI no han ido; y

3. LÁZARO.- Ayer, después de un cuarto de siglo, reapareció por escrito quien fuera todopoderoso jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas, José Córdova Montoya para desmentir las acusaciones de Manuel Bartlett sobre su supuesto conflicto de intereses. Es decir, un diálogo entre salinistas.

Nos vemos mañana pero en privado.