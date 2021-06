La mancha roja de Mingo Vázquez opaca al naranja de Movimiento Ciudadano en cierre de campaña

Miden fuerzas. Si el pasado fin de semana Rubén Rocha Moya y Gerardo Vargas Landeros, candidatos de Morena-PAS a la gubernatura y alcaldía de Ahome, midieron fuerzas contra Mario Zamora Gastélum y Marco Antonio Osuna Moreno con actos paralelos, ayer lo hicieron los candidatos de Movimiento Ciudadano a la gubernatura Sergio Torres Félix y a la alcaldía Miguel Ángel Camacho contra Domingo Mingo Vázquez, candidato a la alcaldía porque la que iba por la gubernatura, Gloria González, abandonó el barco. En paralelo, en la tarde, Torres Félix y Camacho estuvieron en la Plazuela 27 de Septiembre, y Mingo Vázquez en pleno centro de la ciudad. Para cuestión de impacto, este último se los llevó con mucho con su gente. Los cierres lo hicieron a unas horas de que se venciera el plazo para hacer campaña y a un día de la encuesta de EL DEBATE que provocó que Vargas Landeros se relajara.

A como le va en la feria. Por cierto, el resultado de la encuesta destanteó a Mingo Vázquez y a Camacho porque, según ellos, no refleja la realidad. En esa misma línea está el candidato priista Marco Antonio Osuna Moreno. El candidato petista dio una opinión muy diferente a las otras dos que se publicaron antes. Por su parte, Camacho de plano dice no creer en las encuestas. Algo parecido plantea Osuna Moreno que no ve ese resultado en la calle. En tanto, Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS, tuvo una postura lógica: reconoce el resultado de las anteriores y esta última con más razón. Lo que sí es que unos y otros tienen razón: el próximo domingo se va a saber de qué cuero salen más correas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Mingo Vázquez cierra campaña con chaleco antibalas en Los Mochis

Cobertura. El que cerró campaña poniéndole énfasis al manejo de medios es Osuna Moreno para llegar a lo más que se pueda de ahomenses. El candidato que se autodenomina el Todo Terreno está confiado por la respuesta que recibió en la calle, en la plaza pública, en las reuniones con los diferentes sectores de la sociedad. Incluso, la apuesta mayor es la estructura y la estrategia que lo respalda. En realidad, muchos creen que están en la pelea por esto. El centro de atención es en la zona rural, área que la trabajó el candidato a diputado local Bernardino Antelo Esper que informó ayer la labor que realizó. Cerró campaña en el mismo día de su cumpleaños.

Vacilada. El candidato de Fuerza por México a diputado federal en Ahome Carlos Díaz de León no se midió. En la cuenta regresiva para el 6 de junio salió con que el candidato del PRI-PAN-PRD Agustín Peña Rivas decline a su favor. Muchos ya ni se asombran de lo que se ha visto y escuchado en este proceso electoral. Ya hasta se agarra “cura”.

Leer más: Cierran campaña candidatos de Movimiento Ciudadano en Los Mochis

A unos metros. Los que midieron fuerzas, pero en El Fuerte, fueron el candidato de Morena Gildardo Leyva y el del Verde Ecologista Vicente Pico acompañado del candidato a diputado local Omar Castro que por la mañana anduvo en Choix. Ambos cerraron campaña ayer en la tarde en Jahuara. Uno en un extremo de la plazuela y el otro en el otro. Pese a la cercanía de una “bola” y otra no hubo incidentes. Ya solo falta el 6 de junio para saber quién es quién porque Maribel Vega, del PRI-PAN-PRD, también mostró músculo en su cierre en El Fuerte.