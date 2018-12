La mano izquierda de Quirino

No cabe duda, hablando en términos beisbolísticos, se puede decir que el gobernador Quirino Ordaz es ambidiestro, porque en los escasos dos años que lleva de su gobierno ha usado la mano derecha para tratar sin distinción de colores, lo mismo a los de arriba como a los de abajo; ha apoyado a alcaldes de Morena o del PAN, pero no ha dudado ni un instante a la hora de echar para afuera a funcionarios que no han dado el ancho durante su administración.

El ejemplo más claro de ganarse a la oposición es el ahora exalcalde de Choix, Lindolfo Reyes, que se cambió del PAN al PRI para buscar la reelección, pero a principios de semana, Quirino estuvo con el alcalde de Morena de este municipio, Omar Gill Santini, recibió el abrazo emocionado de Billy Chapman cuando le dio un espaldarazo en el acto de inauguración de la carretera Los Mochis-Topo, y en ningún momento presionó a Guillermo Benítez, de Mazatlán, durante el candente conflicto que sostuvo con los Toledo, propietarios de Los Venados.

Es público que el gobernador mantiene una excelente amistad con el senador Rubén Rocha, igual que con el priista Mario Zamora, pero más arriba es el efusivo y cordial trato que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin haber negado nunca la cruz de su parroquia de su amistad y afinidad política con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Pero sus funcionarios ya saben que a Quirino no le tiembla la mano a la hora de hacer cambios, que en la primera fase de su gobierno ha cambiado a cerca de las dos terceras partes de su gabinete, que están siendo evaluados de manera permanente y que nadie tiene el puesto seguro si no rinde buenos resultados. Aquí no caben las bromas.



Popurrí. Sobre aviso no hay engaño, para que vean que va en serio, el gerente de Japama, Luis Felipe Villegas, hizo viaje especial a Culiacán, antier, a solicitar que personal especializado de la Auditoría Superior del Estado practique una auditoría a los manejos financieros de la paramunicipal que abarque a las dos administraciones anteriores. “No tengo guerra con nadie, ni son cuestiones personales”, asegura, pero encontró serias irregularidades en la Junta y lo mejor que sea una autoridad externa la que las investigue.

También ayer por la mañana se reunió con regidores de Morena y explicó que con recursos propios de la Junta está acelerando la reparación de los socavones que existen en el sistema de drenaje, pero que enfrenta problemas para pagar los 6 millones de pesos que desaparecieron del fondo de ahorros de los trabajadores, también los impuestos que no se pagaron de los aguinaldos y por si faltara poco acaba de llegar una orden judicial para que pague 4 millones al propietario de un terreno por el que pasa un colector de drenaje.



ZAMORA. Activo en el Senado, ayer el senador mochitense Mario Zamora propuso una iniciativa para que se actualicen los montos deducibles de las colegiaturas escolares de las universidades para apoyar a miles de jóvenes que desean estudiar una carrera profesional.