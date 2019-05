La marca Morena podría seguir predominando electoralmente

La marca o el mono. Los estrategas políticos ya deben medir los tiempos. Las próximas elecciones servirán de laboratorio para confirmar la situación. La forma en que se consolidó Morena en las pasadas elecciones puede permear para las que siguen. Frente a la elección en seis estados del país, se podría medir cómo realmente será la situación electoral. Morena en poco tiempo creció exponencialmente. Logró capitalizar el hartazgo y la inconformidad ciudadana para convertirse en la primera fuerza política en prácticamente todo el territorio nacional. Hoy es el partido a vencer. Atrás quedó el PRI y el PAN, pero además pulverizó a otros partidos pequeños. Los morenistas saben que con la sola sigla de ese partido pudieran estar delante de cualquier otro. Y no les sobra razón. Ahí está el caso de Puebla donde se realizará un proceso extraordinario ante el deceso de la mandataria estatal Martha Érika Alonso. Y Morena volvió a lanzar como su candidato a Miguel Barbosa, tan mal candidato que perdió ante el PAN. Pero la soberbia de Morena, por encima de todas las sospechas de muchos poblanos por el sospechoso “accidente” donde murió quien era gobernadora y su esposo, que era uno de los más importantes activos del PAN, lo volvieron a imponer de candidato. La marca de cualquier manera gana, piensan. Si les resulta a Morena lo que las encuestadoras marcan que ganarán en los estados donde habrá elecciones este año, estarán confirmando que es por el partido por el que los ciudadanos siguen votando. Aquí podría irse enterrando el supuesto que en muchas elecciones anteriores pesó y que era “se vota por el mono y no por el partido”. En Sinaloa entonces podrían variar las estrategias si ese principio avanza. Por más escándalos de los servidores públicos de Morena. Por más incapaces resulten para gobernar un municipio, de conducir un Congreso, eso no se los cobraría el ciudadano con un “voto de castigo”. Porque la marca Morena se impondría. ¿Entonces, qué hacer? Si para evitar que los improvisados. Los incapaces. Los abusivos y corruptos que cobijan el nepotismo como en Mazatlán, las locuras en Ahome y las puntadas en Culiacán vuelvan a aparecer en escena, es imposible, entonces estamos amolados. O Morena se aplica a establecer filtros para elegir gente capaz o el ciudadano comienza a valorar aprendiendo de los errores. Lo primero se ve en chino, pues los que están y creen que la están haciendo bien, quieren volver a ser candidatos.

Tendrán que recapacitar. Para el senador Mario Zamora, el arancel del 17.5 por ciento impuesto al tomate mexicano en Estados Unidos tendrá que reconsiderarse. Acepta en plática en corto con este reportero que es una medida que se da al calor del proceso electoral que vive en estos momentos Estados Unidos. Que es el estado de Florida que precisamente le da el triunfo al candidato, donde resulta clave la estrategia mexicana por hacer. Una es responder con aranceles a los productos estadounidenses que ingresen a México. Y ahí Florida resultaría muy afectada. O que la presión de los estadounidenses por el incremento en el precio de los productos que contienen tomate los haga protestar. Porque un aumento al consumidor final es lógico. En cualquiera de estos dos supuestos hay materia por hacer, consideró el senador Mario Zamora, quien ya se reunió, acompañado de su homóloga de Zacatecas, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Este último les pidió calma y adelantó que las pláticas van por buen camino. Esperemos que así sea.