La mayoría de los agricultores decidió que su nuevo líder sea César Galaviz en lugar de Antonio Pineda

Continuismo. Se puede decir que con una holgada ventaja, César Galaviz se alzó ayer con el triunfo en las elecciones para presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Va a sustituir a Marte Vega Román, quien no se va a la banca en el liderazgo de los agricultores del Valle del Fuerte porque jugó en la planilla de Galaviz, va como consejero de la organización a la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa. En parte, dicen que Vega Román influyó para el triunfo de Galaviz que le ganó a Antonio Pineda con 366 votos contra 219. La diferencia fue de 147 sufragios. Ni que hablar. Y es que es señal de que la mayoría de los agricultores decidieron por la continuidad, estuvieron de acuerdo en el liderazgo de Vega Román. El evento fue presidido por el presidente de Caades, Gustavo Rojo Plascencia, que no vio ningún problema en la elección como sí lo hay en otras asociaciones. A la luz de los resultados, Pineda no logró convencer de que representaba el cambio.

Siempre no. Por orden del gobierno federal, después de la generalizada inconformidad que provocó el aumento de las tarifas de peaje, la empresa concesionaria de la caseta de cobre de San Miguel Zapotitlán dio marcha atrás al aumento que había impuesto de 7.2 por ciento a mediados de semana. Es decir, se quedó sin efecto el incremento. Solo duró unas horas. Y es que desde un principio, las denuncias, quejas, no se hicieron esperar, sobre todo porque la rúa federal está parchada. Hay tramos que están mal. Y la exigencia de reubicación de la caseta a los límites de Sinaloa y Sonora rebrotaron. La pregunta es hasta cuándo durará la indicación, porque de que están ansiosos por aumentar las tarifas, lo están.

El besa mano morenista. Algunos morenistas de Ahome se “aprontaron” con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier, en la visita que realizaron a Mazatlán para más que nada promover la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada federal Ana Ayala Leyva, la diputada local Cecilia Covarrubias y otros más no perdieron la oportunidad de dejarse ver con ellos que son los que “palomean”, como ya se vio en la elección pasada. Y de qué manera.

A la otra. Los que se quedaron ayer vestidos y alborotados para ver al alcalde Gerardo Vargas fueron los comisariados ejidales cenecistas del Valle del Carrizo. Junto con su líder Aristeo Verdugo, lo esperaron a media calle en la Feria de Bienestar en el ejido Bacorehuis. Estaba agendada su asistencia, pero no llegó. Y “agüitados”, porque querían saludarlo, uno a uno se fueron retirando con el frío a cuestas cuando les dijeron que no iría. La mera mera ahí fue la secretaria de Bienestar, Claudia Canto.

Nepotismo. El plebiscito para la designación de síndico en El Carrizo dejó resabios entre los actores políticos en esa región. Y la que parece que tienen contra las cuerdas es a la directora de la preparatoria UAS, Jael Vázquez Montgomery, tras que perdiera su candidato Isidro Alcaraz con tres votos ante Sandra Leyva. Y es que tras la elección arreciaron las acusaciones contra Vázquez Montgomery de nepotismo y de manejar la escuela como si fuera una escuela privada o familiar, a la que ya ingresó a su nuera y a uno de sus hijos. Por eso, como chifleta, ya la prepa fue bautizada como el “Colegio Montgomery”. Dicen que la institución estaba mucho mejor con Rigo Olguín, Catalina Orozco, Esperanza Vega y otros directores. No se sabe hasta dónde va a llegar el caso, pero hay líderes de las organizaciones de productores que van por ella.