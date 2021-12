La memoria musical y El niño del tambor

audima

Fue hace 25 años, cuando en la cochera de la casa del profe Cesáreo Martínez Tavizón (mi primer maestro de guitarra) allá en la Colonia las Garzas de mi natal Guamúchil, Sinaloa, estábamos sentados algo así como entre 12 y 15 alumnos de entre 11 y máximo 14 años, todos muy emocionados esperando a que saliera nuestro maestro de guitarra para darnos clase. Recuerdo que al salir, el profe Cesáreo tenía cara de recién levantado y su voz se escuchaba más o menos igual que su semblante, y no, esto no es un chiste!, ese señor ya había trabajado por lo menos de 6 a 7 en la escuela secundaria donde solía trabajar todos los días, empezaba muy de mañana y terminaba pasado ya el medio día. No hace ni falta mencionar la energía que cuesta a un maestro dar clases a grupos enteros de niños entrando a la pubertad. Ya había pues terminado un turno de trabajo y para cargar energía hacía diariamente una siesta. No todos los alumnos sentados en esa cochera sabían eso, ni tampoco se ponían a pensar mucho a esa edad que teníamos en el esfuerzo que eso significaba, yo si me daba cuenta. Eso era ya una postura para con el arte, como decía uno de mis grandes mentores, el gran director coral mexicano Jorge Medina Leal: „Para la música no hay pretextos maestro!”.

La palabra mágica era “disciplina”. Ese evento de asistir a clases y ver a nuestro maestro saliendo de su siesta para enseñarnos a pulsar las cuerdas de nuestro querido instrumento, habría de repetirse tres veces a la semana para los alumnos de esa primera clase vespertina que comenzaba a las 3:00 pm. El mensaje (enviado con acciones, predicando con el ejemplo) del profe Cesáreo, fue después de algunos años muy claro: Para salir adelante con la música te levantas aunque estés cansado y sales a tocar, a dar clases, a componer música, a hacer arreglos musicales, a dirigir un grupo, una orquesta. Esa imagen quedó grabada (por suerte) en la memoria de varios de nosotros, más de alguno podrá rememorar esos días al leer estas líneas.

Y a propósito de la memoria…

Hace algunos años me preguntó uno de mis colegas de trabajo, gran guitarrista y amigo, el austriaco (originario del Estado de Vorarlberg, pero desde hace algunos años radicado en el estado de Estiria en Austria) Reinold Bernard: “Cómo fueron tus primeras clases de guitarra?, qué te enseñaba tu maestro allá en México?” yo le respondí: “Un montón de canciones, todas las aprendíamos de memoria, no usábamos partituras porque no sabíamos “leer” música y además nos ponían a improvisar como locos sobre los acordes de las canciones que tocábamos, quien se animaba, podía cantar si tenía ganas”. En medio de la plática y antes de ambos darle nuestro último sorbo al café que bebemos en alguno de los recesos que tenemos entre clase y clase, me dijo: “Esa es la manera óptima de que los jóvenes inicien en la música, así debería de der siempre..”. Al escribir estas líneas recordé esa plática, pues compruebo cada vez más y más la suerte que tuve de haber iniciado en la música como lo hice: Emocionado con la idea de aprender a tocar un instrumento, ejercitando la memoria musical, conociendo auditivamente cada uno de los sonidos que podía producir mi guitarra, aún sin saber cómo es que dichos sonidos se escribían en una partitura, aprendiendo a improvisar y recolectando con nuestros oídos tanta música como fuera posible. Pasó en cierto modo un fenómeno muy parecido al que experimentamos en nuestra niñez: Antes de escribir, dibujamos, apenas logramos pararnos y ya intentamos movernos para bailar al escuchar música y antes de hablar „correctamente“ un idioma, contamos historias o hasta cantamos. En aquel tiempo de las clases en la colonia Las garzas, se nos introdujo pues en la música dándonos libertad para expresar nuestra creatividad al improvisar, se puso a nuestra disposición un material musical adecuado a nuestro nivel y se nos expuso a una gran cantidad de música, donde el cantar fue algo natural a pesar de que las clases no fueran expresamente de canto, sino en primera línea de guitarra.

Citando a otro de mis grandes maestros, pero éste de Lectura y redacción en mis tiempos de estudio en la Preparatoria Guamúchil, a quien junto con mi madre (que también fue maestra toda su vida) les debo el gusto por la lectura y la escritura, el profe Francisco René Bojórquez Camacho:

"Esa didáctica de Cesáreo, tiene que ver con la tradición musical del pueblo mexicano...“

Y cómo no darle la razón a esto? En México somos un pueblo muy cantador y musical, el cantar forma parte de nuestra cultura, de nuestra vida diaria. En Austria por ejemplo, les encanta la música de Latinoamérica y de México en especial, hay canciones que son muy famosas no solo en Austria pero también en varios países de Europa.

En alguna ocasión del año 2015, estaba tocando en Múnich, Alemania dentro del Frühlingsfest („Festival de primavera“) que se realiza en el mismo lugar donde se lleva a cabo el famoso „Oktoberfest“, uno de los festivales tradicionales más famosos de toda Europa. Cuando habría yo de imaginarme que el lugar donde tocaría ese día sería un escenario que yo ya había visto? (en aquella ocasión como espectador, durante alguno de los días libres que tuve dentro de mi primer tour europeo en el 2009) en medio de varios miles de personas que vienen cada año de muchas partes del mundo a ese festival. Tengo tan presente como si fuera ayer la cantidad de gente que había durante esos días de primavera del 2015, el organizador del evento nos compartió esa información pues a cada asistente se le daba al ingresar una pulsera de registro con un número, había casi 4000 almas adentro del „Hippodrom“. Cuál sería mi sorpresa?, me encontré con un grupo de mexicanos ahí, venían de viaje a Europa para celebrar el final de sus estudios, eran poco menos de 40, no hicieron falta más para encender los ánimos del resto de los ahí presentes.

Al bajar del escenario después de haber tocado un set (para hacer una pausa en medio de la presentación), uno de ellos me escuchó hablando español por teléfono, iba yo saliendo del baño. Me preguntó: „de dónde eres?“ y para no hacer el cuento tan largo, me presentó a su grupo de amigos quienes sin perder tiempo me preguntaron: „puedes tocar algo de México?“ y otro más reviró: „Si, toca algo de México!, puedes?“, „lo voy a intentar“ les dije, „voy a ver qué se me ocurre“ les respondí. Sabía bien que ese escenario no era apto para tocar música meramente instrumental (no era una sala de conciertos), tenía claro que tampoco podía arriesgarme a tocar algo que la gente no conociera, pues si algo tienen muchos centro-europeos, es que si algo no les gusta lo desechan al instante. Fue entonces que recordé que el profe Cesáreo nos decía en aquellas primeras clases de guitarra que la canción Cielito lindo era muy famosa en todo el mundo. Así que no me temblaron las manos para tocar una introducción instrumental, ni tampoco la voz para dirigirme al público (en alemán y en inglés claro está, había muchos extranjeros que no hablaban alemán) con frases cortas y entendibles, les dije que iba a tocar algo de México, algo muy mexicano y que necesitaría del apoyo de todos los ahí presentes, les dije que había un grupo de mexicanos entre el público que me iba a ayudar cantando para que reconocieran lo que se iba a tocar, el grupo de mis compatriotas no me dejaron abajo, cantaron a todo pulmón y la gente no hizo otra cosa mas que “corear” tan fuerte la canción, que solo de acordarme casi casi hasta me duelen los oídos como me dolieron ese día de lo fuerte que se escuchó. Tenía razón el profe Cesáreo con respecto a Cielito lindo, pero más acierto tuvo aún al enseñarnos a tocar la guitarra como lo hizo, él junto con mi tío Alfredo Pineda fueron un combo perfecto que me ayudó a entrenar la memoria musical, a estar preparado para tocar en cualquier escenario, ya sea que fuera para hacer música frente a 50 personas o frente a varios miles.

En estos días antes de navidad en que muchos países alrededor del mundo celebran el Adviento, Austria no es la excepción. Aquí aunque muchas familias no profesen alguna religión y vayan a la iglesia cada semana o inclusive siendo de otras religiones y no precisamente la católica, compran o construyen manualmente una “Corona de adviento” (en alemán “Adventkranz”) donde se va encendiendo una vela con cada domingo que pasa hasta sumar las cuatro velas que contiene la pieza (los últimos cuatro domingos antes de navidad), durante estos atardeceres de Diciembre, pude rememorar todas esas veces que tuve la oportunidad de asistir a esas clases de guitarra en aquella cochera junto a todos esos pubertos entusiasmados.

Hace dos semanas y también con motivo del adviento, al momento de tocar canciones para mi hija Anna (de poco más de cuatro años) donde ella canta y yo la acompaño en la guitarra y no solo aprende canciones en alemán, sino obviamente también canciones en español, vinieron a mi cabeza algunos extractos musicales en especifico que aprendí en aquel tiempo de mis primeras clases de guitarra. De manera espontánea, dichas melodías guardadas en algún lugar de mi memoria, brotaron a través de las yemas de mis dedos para sonar en una guitarra pequeña que le regalé a mi hija para que toque y que ella muy amablemente me da permiso de tocar cuando se trata de hacer música juntos. En ese momento pude notar que mucho de lo aprendido hace 25 años seguía estando en la memoria muscular de mis dedos, en la memoria auditiva, en los patrones de movimientos que los músculos de mis falanges „guardaron“. Esa información se dejaba reconocer completamente a pesar de tener 15 o tal vez hasta 20 años de no haberla usado más de manera frecuente. Ese entrenamiento relativamente temprano en la música y esa capacidad de aprender a tocar “de oído”, me ayudaría años mas tarde a memorizar rápidamente obras de guitarra clásica que duran varios minutos, con el paso de los años se convertirían en varias horas de repertorio tocado completamente de memoria. Me puse pues a reflexionar sobre la importancia de la memoria musical.

La primera canción en español acorde a estas fechas de Adviento de la que tuve recuerdo y que pude tocar para mi hija (además de contarle la historia) fue: “El niño del tambor” (en inglés “The little drummer boy” y de este lado del charco en alemán “Der Junge mit der Trommel”). Esta canción nos la enseñó el profe Cesáreo con toda la paciencia del mundo, esperó a que cada uno de nosotros “se la grabara de memoria” y si alguien se quedaba sin aprenderla por completo de principio a fin, nos decía que teníamos que apoyarnos los unos a los otros y juntarnos para practicar y que nadie se quedara atrás, eso ayudó a entablar amistad con los compañeros de mi clase, la música nos unía, dicho de otra manera, se apoyó la dinámica de grupo y eso fue algo importante. Hoy en día sigo inclusive en contacto con algunos de mis compañeros de aquel entonces, uno de ellos era el hoy arquitecto José Manuel Montoya.

Al tocar la melodía para mi hija, que claro como muchos otros niños a esa edad es inquieta, se quedó por un momento poniendo atención, dejó de moverse y fijó su mirada en mis dedos y escuchando atentamente: La melodía tuvo el mismo efecto que tuvo en varios de los alumnos de aquella clase hace 25 años. Al contarle a mi hija la historia del El niño del tambor, noté que se había conmovido, eso hizo que la voz se me “quebrara” de manera sutil por la mezcla de emociones que todos esos recuerdos arriba mencionados ocasionaron, por la manera en que ella me miraba supe que se dio cuenta que algo pasaba con mi voz, no había manera de ocultarlo. Estuve reflexionando y preguntándome, “Cómo es que esa melodía y ese texto le han dado la vuelta al mundo?”, una posible respuesta es muy sencilla: Es una melodía simple pero hermosa, una historia conmovedora donde la música es el regalo más significativo que una persona humilde puede dar al prójimo. Sin necesidad de hablar de religión y sin generalizar, es posible ver que el hacer música ha sido durante el desarrollo de la humanidad un elemento primordial y lo seguirá siendo. Como dicen los austriacos “poco, es más” (“wenig ist mehr”), esa melodía tan „sencilla“ en realidad no lo es, la historia de esa canción es de una profundidad y amor por la música y el prójimo que nos deja una enseñanza: La música es uno de los regalos más hermosos que tiene humanidad.

¡Regalemos música hoy y siempre!

¡Agradeciéndoles el favor de su atención, les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo! ¡Nos leemos el próximo año 2022!