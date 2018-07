La mentira de Cooperstown nació hace ya un siglo

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Fe es dar el primer paso, aun cuando no se vea la escalera completa”… Martín Luther King.-El nombre de Cooperstown vibra hoy en todo el mundo del beisbol. La pequeña y campesina villa, ubicada cerca de Albany, capital del estado de Nueva York, en tierras del norte de esta entidad, es famosa por el Hall de la Fama.Pero muy pocos en esta bolita llamada mundo sabrían del nombre de Coooperstown, de no haber surgido Albert Goodwill Spalding en 1905 con su mentira de que el general Abner Doubleday había inventado el beisbol en 1839, en algún terreno por aquellos lados. El beisbol existía bastante antes de Doubleday (nacido en 1819) y de fundarse Cooperstown (1812).El interés de Spalding era que terminaba su carrera como el mejor lanzador de la época y comenzaba la de industrial de útiles para jugar al beisbol. Supuso que si los estadounidenses se enteraban que el juego provenía del cricket inglés, lo odiarían. Y su negocio se vendría abajo.Por eso buscó a un héroe nacional ya muerto, en 1893, para que no se pudiera defender de la calumnia, y en 1905, en una fiesta enorme en el salón más grande de un hotel de Nueva York, organizó una fiesta para presentar el nombre del ilustre general Abner Doubleday, como el del inventor del beisbol.Dijo que una comisión, integrada por amigos suyos, lo había establecido así, lo que no fue cierto. Otra mentira. No investigaron nada.Lo malo para Spalding fue que en 1839, cuando él dijo que el general estaba en Cooperstown inventando el beisbol, no lo dejaban salir de la Academia de West Point, porque era cadete. Igualmente, en el minucioso diario de Doubleday cuenta toda su vida y en ninguna parte dice que siquiera haya tocado una pelota o algo parecido.Tal parece que le ha costado mucho al Hall de la Fama quitarse de encima el nombre del general. Ya no aparece entre los elevados al templo, pero el estadio de allí se sigue llamando Abner Doubleday.Spalding abusó de la memoria de uno de los militares más brillantes de su época, según cuetan los historiadores.RETAZOS.- ** A las 15:30 horas comenzarán los actos para elevar al Hall de la Fama a Chipper Jones (Bravos), Vladimir Guerrero (Angelinos), Trevor Hoffman (Padres), Jim Thome (Indios), Jack “Gato” Morris (Tigres) y Alan Trammell (Tigres)… ** Siempre hay interés, curiosidad, en esta fecha, por conocer qué dirá, cómo será el discurso de cada uno de los elevados… ** Cooperstown era registrada como residencia de tres mil personas. Me informan ahora que no llegan a dos mil (1770)... ** Alan Trammell fue el Más Valioso de la Serie Mundial 1984, no obstante haber jugado con tales lesiones en el hombro derecho y la pierna izquierda, que le fueron operadas al terminar la Serie.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.