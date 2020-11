La mentira de los funcionarios de Ahome

Perorata. Hundido en sus propias contradicciones, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, siguió con su perorata de “castigar a los corruptos” de la Japama cuando ya se generalizó la percepción entre los ahomenses que el resultado de la auditoría “se infló” para ensalzar su imagen y justificar lo que algunos calificaron como excesivo pago por ese trabajo a su exdirector de Ingresos Sergio Leyva. Tras desdeñar a los consejeros de la Japama, a quienes no se tomó en cuenta para darle una prórroga al gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, para que responda a las presuntas irregularidades, Chapman sale ahora con que no podrán aclarar mucho por lo abultado de las anomalías por 91 millones de pesos. O sea, ya dictó la sentencia pese a que Blake aseguró que para hoy quedaba el 100 por ciento respondidas las observaciones de la auditoría. El tema ya no tiene credibilidad.



La mentira. La prueba más palpable de que la clausura de la clínica Mi Salud es un plan premeditado en replesalias por las críticas en EL DEBATE hacia el alcalde Chapman, es lo que pasó ayer con sus funcionarios. Los representantes de Mi Salud acudieron a la cita pactada con el director de Desarrollo Urbano, José Carlos Grandío, para seguir con el trámite del uso de suelo, pero no los recibió. Por el contrario, ya tenían montada una conferencia de prensa encabezada por el secretario Juan Francisco Fierro para decir que los de Mi Salud no se habían presentado y que se negaron a firmar el documento. Sin embargo, cuando en la conferencia quedó acreditado que sí se presentaron y que Grandío no los recibió, este y el director de Inspección y Normatividad Arturo Mendívil se hicieron “bolas” para salir del atolladero. Y es que se les descubrió la mentira.



Aludidos. Algunos priistas del Valle del Carrizo le hicieron olas al exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, que aspira a la candidatura de Morena a la gubernatura. Acudieron a una reunión a la que este convocó en el ejido Chihuahuita, en donde estuvieron los Sauceda, Cecilio Gámez Portillo, entre otros. Y luego Gámez Portillo se queja de que en las filas priistas se condene a quienes traicionan al PRI y luego quieren candidaturas. Por eso muchos aseguran que a este, a Maribel Castillo, Ana Menchaca y otros más les chillaron los oídos cuando Álvaro Ruelas y Marco Antonio Osuna se refirieron a los traidores. Dicen que los únicos que se quejaron fueron los aludidos.



Equipo. Los que afianzaron el equipo es el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía. Ayer firmaron un convenio de colaboración, además Mejía entregó más equipo de cómputo. Como que les cayó bien el reconocimiento que recibieron ambos de la Academia Mundial de la Educación.



De regreso. El que ya anda recorriendo de nuevo las comunidades de El Fuerte es el empresario transportista Vicente Pico. Así como lo vaticinaron algunos, regresó con nuevos bríos después de superar el coronavirus, ya que desde que amanece hasta que oscurece visita, se reúne, con los vecinos de las comunidades. Algunos aseguran que a como lo ven, Pico ya tiene asegurado aparecer en las boletas electorales en el 2021. Nada más que ya le salió contrincante electoral: el transporista Carlos Ramírez Ruiz también quiere la alcaldía.