La mesa servida en Morena

Fueron sólo cinco los invitados al cónclave que se efectuó en la Ciudad de México, y desde ahora se vislumbra de este grupo saldrá el candidato de Morena a gobernador. Excluyeron a Gerardo Vargas y a varios aspirantes más, aunque todavía tienen la oportunidad de registrarse el próximo sábado 5 de diciembre.

En la reunión que presidió el presidente nacional del partido, Mario Delgado, prácticamente se les leyó la cartilla a Rubén Rocha, Imelda Castro, Jesús Estrada Ferreiro, Yadira Marcos y Guillermo “El Químico” Benítez, cada uno de ellos, por separado, firmaron un convenio de aceptación de los resultados de la encuesta con la que se elegirá al candidato.

Se les aclaró que la encuesta será abierta a la ciudadanía, la hará la comisión de encuestas de Morena. Cabe la posibilidad que solo 4 aspirantes sean incluidos en ella y en la reunión en la que también participó la secretaria general, Citlali Hernández, también estuvieron los integrantes de la comisión de elecciones.

Los directivos y los aspirantes de Morena tienen muy clara la enorme responsabilidad que tienen debido a que encabezan las encuestas y es muy posible que de entre ellos saldrá el próximo gobernador, por lo que desde ahora cuidan todos los detalles para que no haya conflictos en la elección interna.

En la reunión, según algunos de los asistentes, no se tocó en particular el tema de Gerardo Vargas, pero el exsecretario de Gobierno había explotado una noche antes porque lo excluyeron, aunque anunció que de todos modos se registrará el sábado y desde ahora se vislumbra que podría recurrir a los tribunales en caso de aparecer en la encuesta.

Todavía hay dudas sobre sí a Sinaloa le tocará candidata mujer u hombre, pero en el ámbito nacional solo el PAN impugnó el acuerdo del INE sobre la paridad de género y todavía no se sabe en qué sentido va a resolver el tribunal electoral, pero en Morena hay la convicción que de todas maneras van a postular cuando menos a 7 mujeres y esto les acarrea puntos a favor a Imelda y a Yadira.



Popurrí. Mario Zamora sigue tejiendo fino en la Ciudad de México, donde se toman las grandes decisiones, y ayer presumió una foto con el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien se ve diminuto junto al senador mochitense. “Lo mejor del PRI Sinaloa está por venir”, dice.

Con la novedad que el presidente del PAN, Ariel Aguilar, asegura que su partido puede ganar solo en Ahome, que tiene un 34 por ciento de intención del voto, rechaza que aquí se haga alianza con el PRI, el 70 por ciento de la militancia no está de acuerdo, y también dice que no conoce a Jorge López Valencia, que es falso que los panistas le hayan ofrecido la candidatura a la alcaldía. Sin embargo, qué bueno que alguien se anime a levantar la mano como aspirante.

Ariel es un crítico acérrimo del alcalde Billy Chapman y de todos los diputados y militantes de Morena, y habla de rescatar a Ahome del mal gobierno, también dice que han rescatado espacios públicos que estaban abandonados y exhorta a Miguel Ángel Camacho a recapacitar y a no salirse del Partido Acción Nacional.