La mochila de la primaria

Si usted viene de la era predigital, es altamente posible que su memoria lo remita a aquellas mochilas de vaqueta, que se pasaban de generación en generación porque eran prácticamente indestructibles. Le tengo noticias, volvieron por sus fueros, están otra vez de moda y son un artículo harto codiciado. Cuando las legiones de superhéroes todavía no llegaban a las pantallas de los cines y las princesas de Disney se contaban con los dedos de una mano, los plebes que iban a la escuela tenían limitadas las opciones de transportar sus libros y útiles a llevarlos en la mano o amarrados con un mecatito de plástico; llevarlos en una de las bolsas que la mamá utilizaba para echar la compra del mercado; en una mochila de lona con la imagen de algún personaje de la televisión, o la publicidad de alguna tienda; llevarlos en la mochila que todos envidiábamos y que el feliz poseedor se encargaba de presumir que se la habían traído de Disneylandia; o bien, llevar los libros en una pesada mochila de vaqueta natural, que por más que se le maltrataba no le pasaba nada. Las mochilas de vaqueta tenían un diseño tan simple como eficaz: un espacio interior amplio con una tapa con correas que se cerraban con un par de hebillas colocadas en dos bolsillos al frente; un asa y un par de correas, ajustables con unas hebillas más pequeñas, para echársela a la espalda. A esas mochilas les cabía lo poco y lo mucho; además, por más que uno les echara era como si el grueso cuero del que estaban hechas diera de sí porque siempre cerraban. Eran las favoritas de las madres de familia por durables, razón por la que eran también las más aborrecidas por los chamacos. Era cuestión de que llegará una mochila de esas a una casa para que todos sus moradores en edad escolar dedujeran que iba a estar ahí hasta que el más pequeño saliera de sexto año; luego, sería trasladada a otra rama de la familia y así sucesivamente.Para tratar de terminar con esa cadena, uno maltrataba a la mochila lo más que podía, pero esta se crecía al castigo. A la hora del recreo, la agarraba de balón y la pateaba sin piedad alguna, la agarraba de las correas y la arrastraba por los pasillos como si fueran carritos; pero aquellas fieles mochilas correspondían al maltrato con nobleza, no solo servían para contener los libros, eran también cojín, almohada y cómplices de enamoramientos infantiles, pues en su tapa se escribían corazones con iniciales, por la parte interior para que nadie diera “carrilla” y con lápiz para que no quedara huella. Ahí tiene que quizás porque los niños de entonces crecieron, por nostalgia o porque todo es cuestión de vivir lo suficiente para comprobar que la moda se repite, esas mochilas han agarrado un segundo aire. Después de haber desaparecido del mercado por décadas, ahora son objetos codiciados. Las réplicas alcanzan precios de cuatro dígitos y las originales son más costosas aún. Si en su casa aún queda alguna, es momento de desempolvarla, limpiarla con jabón de calabaza y ponerla de nuevo en circulación. Usarla como suplente del portafolio es lo de hoy.Gracias por leer estas líneas. Comentarios, sugerencias y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com. En Twitter en @MarisaPineda. Que tenga una semana al alza.