“La moneda en el aire”, con candidaturas

“La moneda está en el aire”, las candidaturas todavía están en “stand by”, como acostumbran a decir los políticos ahora. Resulta que ayer los aspirantes a la alcaldía por el PAN, Zenén Xóchihua, Francisco López Brito, Juan Pablo Yamuni, Sergio Castro y Miguel Ángel Camacho, se reunieron en espera del dirigente estatal Sebastián Zamudio, para tratar el tema de la nominación, pero tendrán que esperar porque primero tiene que haber acuerdos al interior de la coalición México al Frente.

Tuvieron que conformarse con tomarse un café juntos y también se vieron obligados a platicar cordialmente porque de ultima hora Zamudio suspendió la visita a Los Mochis porque también estaba en una reunión en Culiacán con los directivos de los partidos que conforman el frente: Héctor Melesio Cuen del PAS, Audómar Ahumada del PRD y Mario Ímaz de Movimiento Ciudadano.

No ratifican ni tampoco desmienten la posibilidad de la candidatura del regidor independiente Luis Felipe Villegas, porque el PAN está abierto a las candidaturas ciudadanas, pero antes se tienen que dar acuerdos entre los partidos y hacer la repartición de las candidaturas en cada uno de los municipios.

Hay candidaturas para todos y tienen confianza que armarán un trabuco capaz de ganar.



Popurrí. En vísperas de la posible petición de licencia del alcalde Álvaro Ruelas, para contender por la reelección o por la diputación federal, al interior del gabinete ya se empiezan a barajar nombres de los suplentes. Se da casi por hecho que Juan Antonio Garibaldi iría a la presidencia, pero de ahí para abajo se vislumbran problemas, debido a que por prelación y de manera lógica el director de Inspección y Normatividad, José Javier López Jackson, podría subir a la secretaría.

Sin embargo, se puede seguir un camino poco ortodoxo y designar para esta posición al director jurídico Ahuizot Rentaría.

Incluso se menciona que no hay que descartar a Josué Sánchez, el funcionario de más confianza de Álvaro, quien se desempeña en la supersecretaría de Obras Públicas y durante los últimos días se ha muestreado bastante en banderazos, supervisiones e inauguración de obras.

Lo que difícilmente soportaría la ciudadanía es que de lograr reelegirse Álvaro no hiciera cambios en el gabinete, porque hay funcionarios que ya llevan varias administraciones en sus puestos y hay otros que no han dado el ancho.



PASO LIBRE. Para no ser factor de discordias, Sergio Castro, el único precandidato que desde siempre se la ha jugado con Ricardo Anaya y con el dirigente estatal Sebastián Zamudio, muestra disposición a hacerse a un lado en la lucha por la alcaldía y aceptar la candidatura a la diputación federal: eso sí, transciende que no permitiría que lo relegaran.



DETENCIÓN. Ante los constantes reclamos de los automovilistas que sí cumplen sus obligaciones, al interior del Consejo de Seguridad se acordó que serán detenidos los carros de procedencia extranjera que no porten placas que participen en algún accidente o hecho delictivo. Serán turnados a la Vicefiscalía de Justicia.